Adieu à Ardisson : l’émotion brute de Marc Lavoine à Saint-Roch

Le 17 juillet 2025, l’émotion était à son comble devant l’église Saint-Roch à Paris. Trois jours après l’annonce du décès de Thierry Ardisson, figures du showbiz et proches s’étaient réunis pour lui dire adieu. Marc Lavoine, compagnon d’Adriana Karembeu, a craqué en sortant de la cérémonie.

Marc Lavoine en larmes, soutenu par le clan Ardisson

Derrière ses lunettes de soleil, qu’il n’a pas quittées une seconde, Marc Lavoine n’a pas pu retenir ses larmes. C’est dans les bras de Philippe Corti, DJ emblématique des émissions de Thierry Ardisson, que le chanteur a trouvé un peu de réconfort. L’émotion était visible, brute, partagée par les nombreux invités, tous réunis sous un même dress code : celui, inimitable, de l’homme en noir.

Quelques instants plus tard, Marc Lavoine a brièvement échangé avec Marie-France Brière, productrice influente dans les années Ardisson. Ce moment, capté à la sortie de la messe, a bouleversé les fans autant que les habitués des talk-shows de l’époque. Il faut dire que la relation entre Marc et Thierry allait bien au-delà des simples plateaux télé.

Une amitié forgée dans les coulisses du petit écran

Depuis 1985, Marc Lavoine faisait régulièrement partie des invités privilégiés de Thierry Ardisson. Et pas juste pour parler promo. Entre deux anecdotes et trois taquineries, une vraie alchimie s’était créée. On se souvient notamment d’un passage mythique dans « Les Terriens » en 2014, où Ardisson, toujours sans filtre, lançait à Marc qu’il ne venait plus depuis la fin des interviews de stars du X. Un tacle amical qui avait déclenché un fou rire sincère de la part du chanteur.

Mais la première trace de leur complicité remonte à 1999, dans « Tout le monde en parle ». Ce jour-là, Marc revenait sur son enfance, son papa jazzman et ses débuts d’artiste. Ardisson, fidèle à lui-même, avait su le mettre à l’aise, entre un humour piquant et une tendresse assumée. C’était clairement une relation faite de respect mutuel, d’anecdotes croustillantes et de private jokes à peine dissimulées.

Un hommage à la hauteur d’un géant de la télé

À l’image de leurs émissions ensemble, l’hommage rendu à Thierry Ardisson a mêlé élégance, émotion et souvenirs partagés. Tous les invités avaient joué le jeu du noir chic si cher au regretté animateur. Marc Lavoine arborait, lui aussi, une tenue sobre et soignée, dans le pur style Ardisson.

On sent que cette disparition n’est pas qu’un événement médiatique pour lui. C’est la perte d’un ami, d’un repère de carrière, d’un confident d’antenne. Au-delà de la façade de star, c’est clairement l’homme sensible qui a exprimé son chagrin ce jour-là. Un moment qui rappelle que même dans le monde du strass, les liens peuvent être vrais.

