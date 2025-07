Accusations en série : l’ex-Miss Univers sort les papiers

Rien ne va plus pour Iris Mittenaere. Accusée d’infidélité par son ex Diego El Glaoui et de sabotage par certains fans de Miss France, l’ex-Miss Univers se retrouve au cœur d’une tempête médiatique. Mais pas question pour elle de se laisser faire : elle sort les papiers officiels et attaque en justice.

Iris Mittenaere dans la tourmente : les accusations de son ex

Depuis leur rupture, Diego El Glaoui balance tout. Et quand on dit tout, c’est vraiment pas un petit tacle discret en story Insta. L’ex-fiancé d’Iris Mittenaere l’accuse déjà d’infidélité, mais aussi de manipulation émotionnelle pendant toute leur relation. Selon lui, il aurait découvert la trahison peu après leurs fiançailles, avec une belle claque émotionnelle en bonus.

Plus étonnant encore, Diego affirme qu’il a essayé de pardonner au début. Mais rien à faire, sa confiance aurait pris une taloche trop violente. Aujourd’hui, il dit avoir tourné la page. Et le timing de ses révélations n’a pas manqué de faire tiquer les internautes, qui s’interrogent sur ses motivations.

Miss France vs Miss Univers : la polémique Diane Leyre

Comme si ça ne suffisait pas, une deuxième vague d’accusations a débarqué. Cette fois, c’est sur le terrain ultra-sensible des Miss que ça clashe sévère. Iris aurait, selon certaines rumeurs relayées sur les réseaux, tout fait pour saboter la candidature de Diane Leyre (Miss France 2022) à Miss Univers. Rien que ça.

Pas la peine de chercher des preuves sur la table, ce sont surtout des bruits de couloir un peu flous. Mais les critiques, elles, ont fusé. Et Iris s’est retrouvée au centre d’un harcèlement en ligne qui a clairement dépassé les limites. Messages haineux, jugements hâtifs, et accusations sans fondement… un combo bien toxique, comme on en voit trop souvent dans les clashs de téléréalité, façon Les Cinquante version beauty queen.

Iris sort du silence et saisit la justice

Face à la déferlante, Iris Mittenaere a d’abord réagi avec fermeté sur ses réseaux : elle dénonce des calomnies, du harcèlement numérique et une manipulation de l’opinion. Un premier coup de gueule, digne d’une queen qui ne se laisse pas faire.

Mais les attaques continuant, elle a fini par sortir l’artillerie lourde. L’ancienne Miss France annonce avoir déposé une plainte pénale auprès du Procureur de la République. Le motif ?

Divulgation de correspondances privées

Diffamation publique

Cyberharcèlement

Incitation au cyberharcèlement

Rien que ça. En parallèle, une procédure civile a également été lancée pour atteinte à l’intimité de sa vie privée.

Elle montre qu’elle ne compte pas se laisser piétiner et qu’entretenir une image publique ne veut pas dire subir en silence. Un move qui rappelle que parfois, la seule façon de faire taire les rumeurs, c’est d’envoyer les papiers au tribunal.

Miss toujours debout : Iris veut remonter la pente

Malgré la tempête, Iris reste droite dans ses bottes. Elle se dit déterminée à défendre ses valeurs : respect, vérité, justice. Et même si les coups pleuvent d’un peu partout, elle affirme rester debout, bien entourée par ses proches et investie dans ses projets.

Et côté amour, pas de place pour le bad buzz : la belle brune est aujourd’hui en couple avec Antoine Dupont, le rugbyman star. Pas vraiment le même univers que les paillettes du concours Miss Univers, mais visiblement ça passe crème entre eux deux.

En attendant, l’affaire est entre les mains de la justice. Et nous, on garde un œil sur la suite. Car à ce rythme-là, cette histoire a tous les ingrédients dignes d’un bon prime de Secret Story.