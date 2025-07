Star Academy, complexes et liberté : le vrai parcours de Jenifer

Jenifer, la toute première gagnante de la Star Academy, enchaîne les projets et les succès depuis plus de 20 ans. Mais derrière le sourire et l’aura de star, la chanteuse a accepté de parler sans détour de ses complexes et de son rapport compliqué à son corps. Spoiler : même les plus grandes icônes ont leurs insécurités.

« Je ne l’aime toujours pas… », confie-t-elle sans filtre

Dans une interview accordée à Femme Actuelle, Jenifer s’est livrée avec sincérité sur son image personnelle. Et autant dire qu’elle ne fait pas dans le blabla mielleux. « Je ne l’aime toujours pas aujourd’hui, mais ce n’est pas grave. Je l’assume davantage », a-t-elle balancé à propos de son corps.

Dès ses débuts dans la Star Academy (petit moment nostalgie pour les fans de la première heure, on parle de la saison 1 en 2001), la chanteuse ne se sentait pas à l’aise avec son physique. À 19 ans à peine, propulsée sur le devant de la scène, elle n’osait pas faire entendre ses goûts : « Je me noyais dans des vêtements, parce que je n’aimais pas trop mon corps« , avoue-t-elle. Un sentiment qu’on est plutôt nombreux à connaître, pas vrai ?

Le style imposé et les looks improbables, c’est non

Celle qui nous a offert Tant que tu es là ou Ma Révolution explique aussi comment elle s’est, pendant longtemps, laissée guider par d’autres, notamment pour ses tenues. « Je faisais confiance à la personne qui se trouvait en face de moi », dit-elle, en parlant des stylistes. Résultat : des fringues qui ne lui correspondaient pas du tout, parfois même des looks qui la mettaient clairement mal à l’aise. Et tout ça parce qu’elle ne savait pas dire non, de peur de blesser. On te l’avait dit, Jenifer, c’est la queen des good vibes… parfois au détriment d’elle-même.

Evidemment, avec le recul, elle a appris à mieux écouter ses envies, à dire stop quand ça ne colle pas avec qui elle est. Mais même si elle gère plus son style et assume davantage son corps, certains blocages restent un peu présents. Comme quoi, la confiance en soi, c’est un vrai chemin, pas un sprint.

Artistiquement libérée et ça se sent

Côté musique, en revanche, elle PÈTE LA FORME. Jenifer a sorti Jukebox en 2024, un album où elle revisite ses propres tubes et affiche une liberté artistique totale. « Je ne me bride plus », affirme-t-elle. Elle ose tout, que ce soit vocalement ou dans les ambiances musicales. Elle s’autorise des trucs qu’elle n’aurait jamais tentés plus jeune, par peur de ne pas être à la hauteur.

Un bon exemple de cette évolution ? Sa liberté de ton et de style sur scène, qui rappelle un peu la transformista attitude des candidats des Cinquante quand ils changent de stratégie au dernier moment : parfois, tout plaquer est la meilleure façon d’être enfin soi-même.

Un beau message pour toutes celles et ceux qui doutent encore

Les confidences de Jenifer, c’est un peu la preuve qu’on peut être une icône, gérer sa carrière d’une main de maître et, en même temps, ne pas se trouver au top tous les jours devant le miroir. Et franchement, ça fait du bien d’entendre ça. Parce que la pression du corps parfait, elle touche tout le monde. Même les stars. Même Jen.

Alors si toi aussi t’as des petits complexes qui traînent, souviens-toi de ses mots : « Je ne l’aime toujours pas… mais ce n’est pas grave. » Parce que l’essentiel, c’est pas forcément d’adorer chaque millimètre de soi, mais d’apprendre à vivre en paix avec. Et là, clairement, elle a tout compris.