Dorothée bouleversée par ses fans : “Certains n’osent m’écrire qu’aujourd’hui”

Dorothée, icône des années Club Do, fait un retour remarqué sur scène et au cinéma. Alors qu’elle prêtera bientôt sa voix à un Schtroumpf dans un nouveau film d’animation, elle se confie sur son lien très fort avec le public, ses émotions souvent intenses et son regard sur l’évolution du monde télé jeunesse.

Un retour au top… qui la laisse sans voix (ou presque)

Deux ans après avoir doublé le Faucon d’Acier dans Transformers : Rise of the Beast, Dorothée revient au micro pour le film Les Schtroumpfs. Elle y prête sa voix à Enjouée, un personnage qui, comme son nom l’indique, est tout sauf grincheux. Et selon Dorothée, ce Schtroumpf-là lui ressemble plutôt bien. Un clin d’œil touchant pour celle qui a bercé l’enfance de millions de fans avec son énergie débordante.

Mais là où ses fans ont vraiment craqué, c’est quand elle a annoncé deux dates de concerts prévues en 2026. Et autant dire que ça s’est arraché ! Les places sont parties en quelques minutes chrono. Dorothée a eu du mal à y croire elle-même mais avoue être profondément touchée par cette fidélité du public, des dizaines d’années après Récré A2.

Des fans toujours au rendez-vous, la boîte aux lettres qui déborde

Même loin des plateaux télés, elle continue de recevoir des tonnes de lettres. Et pas juste des mots de fans nostalgiques. Des lettres intimes, touchantes, parfois bouleversantes. “Plus le temps passe, plus elles sont touchantes. Des gens qui n’avaient jamais osé m’écrire avant prennent maintenant la plume…” confie-t-elle. Certaines l’émeuvent au point d’en avoir les larmes aux yeux.

Elle partage aussi une rencontre marquante : un fan, croisé au hasard, a éclaté en sanglots en la voyant. Impossible pour lui de prononcer un mot. Preuve que, pour beaucoup, Dorothée n’est pas qu’un souvenir télé, c’est une émotion intacte, directe au cœur.

Si certains espèrent la revoir animer des émissions jeunesse, Dorothée calme direct les ardeurs. Les programmes actuels, elle ne valide pas vraiment. Selon elle, les dessins animés d’aujourd’hui n’ont pas du tout le même charme ni la même qualité que ceux qu’elle programmait dans Récré A2 ou le Club Dorothée (coucou les nostalgiques de Dragon Ball et Sailor Moon).

Et si elle en garde de super souvenirs, elle refuse de tomber dans le piège de la nostalgie à tout prix. Elle le dit sans filtre : “Quand c’est fini, c’est fini.” Une façon de respecter ce qu’a été cette période, sans vouloir la rejouer en boucle.

Aujourd’hui, c’est la vie cool et sans chichis

Loin du tumulte médiatique, Dorothée savoure chaque jour. Pas de strass ni de tapis rouge, juste une vie tranquille avec sa famille, ses amis, et des moments simples qu’elle chérit. “Une vie tout ce qu’il y a de plus banale” comme elle le dit si bien. Mais ne vous y trompez pas : même en mode discrétion, elle continue de faire vibrer une génération entière, et clairement, elle ne laisse personne indifférent.

Un peu comme quand Amélie repointe son nez dans Les Cinquante, et qu’on a tous un petit frisson de retrouvailles. Voilà, Dorothée, c’est ça. Une Madeleine de Proust en jean blanc et sourire franc.