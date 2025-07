Maman solo, star en tournée : comment Shy’m jongle sans pause

Shy’m, la chanteuse à la voix envoûtante et jurée adorée de Danse avec les Stars, ne connaît pas vraiment le mot « pause ». Entre ses nouveaux projets, son rôle de maman solo et ses envies d’anniversaire pro en grandes pompes, l’artiste est complètement overbookée. Et pourtant, elle garde le sourire (et les paillettes).

Une rentrée bien chargée (sans mauvais jeu de mots)

À la rentrée, Shy’m enchaîne les pancartes « Travaux en cours » dans sa vie professionnelle. Elle sera bientôt à l’affiche de la série Cat’s Eyes sur TF1, un projet ultra attendu inspiré d’un manga culte. Et ce n’est pas tout ! L’an prochain, elle montera sur scène pour le grand retour de la comédie musicale Chicago, prévu pour novembre 2025. Rien que ça.

Mais entre les répétitions et les tournages, elle a aussi dans le viseur une échéance bien particulière : ses 20 ans de carrière, à fêter en 2026. Une date symbolique qui la fait rêver, même si, pour l’instant, elle n’a pas encore choisi la manière dont elle voudrait marquer le coup. Tournée ? Album anniversaire ? Épisode spécial de Drag Race France ? Tout est possible.

Maman solo, mais super woman quand même

Ce que beaucoup ne savent pas, c’est que pendant qu’elle gère une carrière digne d’un agent triple, Shy’m est aussi maman d’un petit garçon de quatre ans, Tahoma, né de sa relation avec Tanel Dérard (oui oui, le fils d’Hélène Noguerra, le talent est visiblement familial).

Et elle ne cache pas que ça pique parfois un peu. « C’est une organisation folle et j’ai une charge mentale énorme« , confie-t-elle. Comme beaucoup de mères solos, elle jongle entre rendez-vous pro, biberons (ou plutôt goûters maintenant) et trajets d’école. Heureusement, elle peut compter sur un entourage en or massif : sa famille et ses amis l’épaulent au quotidien. Et elle ne perd jamais de vue ce qui l’anime depuis le début : sa passion.

Et en vrai, même si elle avoue que l’idée d’une tournée la stresse un peu plus aujourd’hui qu’avant, elle garde l’énergie d’une vraie warrior (un peu comme Mélanie Dedigama dans Les Cinquante, toujours placée pour gagner même quand le jeu devient intense).

Un été au ralenti, ou presque

Avant de repartir à cent à l’heure à la rentrée, Shy’m s’octroie quelques jours de break bien mérité avec son fils. Au programme, pas de studio ni de plateau, mais des moments simples, du soleil (on espère) et une déconnexion totale du rythme école-boulot-dodo.

Elle explique vouloir créer de vrais souvenirs avec Tahoma pendant l’été, histoire de se recharger avant la tornade Chicago. Alors OK, les vacances seront courtes, mais elles seront précieuses.

On adore la voir aussi heureuse dans son rôle de maman, aussi bosseuse dans sa carrière, et toujours aussi stylée sur les réseaux. Franchement, elle fait tout passer crème.