Ex-chroniqueuse de TPMP : “Je touche 197 € par mois”

197 euros. C’est la maigre somme perçue par une ancienne figure emblématique de TPMP, aujourd’hui en galère après avoir quitté l’émission culte de C8. Invitée dans l’émission Le Jet de Luxe, elle a tout balancé sur sa nouvelle vie, ses finances compliquées et ses souvenirs plutôt salés de l’époque Cyril Hanouna. Spoiler : c’est pas la grande joie.

Une chute de revenus qui pique (vraiment)

Avant, c’était les paillettes. Aujourd’hui, c’est le strict minimum. L’ex-chroniqueuse a révélé qu’elle ne touchait plus que 197 euros d’allocations chômage. Oui, 197 euros. On est loin, très loin, des 6 000 euros nets qu’elle pouvait encaisser à ses plus beaux jours dans TPMP.

À ça s’ajoute son petit job chez Europe 1 où elle gagne environ 1 000 euros par mois. Total du mois : 1 197 euros. Pas de quoi se payer des vacances à Dubaï avec les Marseillais, clairement. Elle explique tout de même avoir encore quelques économies de côté et affirme ne jamais avoir arrêté de travailler. Elle insiste aussi sur un point : elle n’a jamais voulu dépendre de l’État. Clairement, elle serre les dents.

À voir Cyril Hanouna introuvable depuis la fin de TPMP : Seule ma mère m’appelle encore

Avec ce nouveau budget serré, elle avoue devoir faire des choix pas toujours funs niveau quotidien. Fini les restaus à gogo et les fringues de créateur. Elle vit plus simplement, mais assume cette nouvelle étape. Elle garde la tête haute et confie gérer comme elle peut. Bon, on s’imagine qu’elle ne passe plus ses vendredis sur la Croisette, mais au moins, elle tient bon. Et ça, respect.

Un tacle de Matthieu Delormeau qui fait encore mal

Mais l’interview ne s’est pas arrêtée aux histoires de sous. L’ex-chroniqueuse est aussi revenue sur une séquence pas du tout glitter de son passé dans TPMP. Un clash avec Matthieu Delormeau, connu pour ne pas mâcher ses mots. Elle confie avoir été marquée par une phrase ultra dure qu’il lui aurait balancée devant tout le monde : “De toute façon, tu as la vie que tu mérites”.

Une petite salve bien piquante qui l’a visiblement blessée pour de bon. Même si elle reconnaît le talent de Matthieu, elle déplore son attitude pas hyper bienveillante à l’époque. Ambiance tendue, donc, entre les chroniqueurs. Comme dans Secret Story, ça clashe sévère en coulisses…

Si le quotidien est plus modeste et que certains souvenirs piquent encore un peu, notre ex-chroniqueuse continue d’avancer. Elle reste active professionnellement, tente de trouver un nouvel équilibre et ne perd pas espoir. Un témoignage touchant, qui rappelle que derrière les faux cils et les débats enflammés de TPMP, il y a surtout des humains comme nous, avec leurs hauts, leurs bas et leurs galères.