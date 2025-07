The Gilded Age S3E6 : l’épisode qui va tout faire exploser

L’épisode 6 de la saison 3 de The Gilded Age débarque très bientôt, et autant dire qu’on est plus que prêts à replonger dans les jeux d’influence de la haute société new-yorkaise. Après un épisode 5 riche en tensions (et en vacheries), les choses risquent de prendre un nouveau tournant. Allez, on vous débriefe tout ça avant la sortie sur Max.

Le fiasco du déjeuner chez Mme Fish : ça clashe sévère

L’épisode 5 nous a offert un moment bien croustillant, façon goûter (empoisonné) entre dames de la haute société. Marian avait accepté une invitation chez Mme Fish, à une seule condition : que Mme Astor soit absente. Raté. Non seulement Mme Astor s’est pointée, mais elle a aussi balancé une sacrée rumeur sur le divorce d’Aurora, histoire de détourner l’attention d’un gros scandale familial la concernant directement : sa propre fille et son fameux duel d’honneur.

Mais contre toute attente, le retournement de veste est venu de Mme Fish elle-même. Après avoir humilié Aurora devant tout le monde, elle décide de la soutenir. Pourquoi ? Parce qu’en vérité, le bannissement d’Aurora pourrait nuire à sa propre fille. Et clairement, Mme Fish n’allait pas risquer de saborder son cercle mondain pour si peu. Une manœuvre fine, un brin hypocrite, mais surtout très stratégique. Bref, une masterclass de manipulation sociale façon 19e siècle.

À voir Pas de saison 3 pour Dead City ? Une nouvelle date vient d’être dévoilée

Quand et où regarder l’épisode 6 : ça passe crème sur Max

La suite arrive très vite, alors sortez vos agendas. L’épisode 6 sera dispo en France le 28 juillet 2025 dès 9h pétantes sur Max. Pour ceux qui ont Amazon Prime Video, vous pourrez aussi le visionner là-bas, mais selon les fuseaux horaires, vous risquez de devoir patienter un peu dans notre cher Hexagone.

Ça vous laisse encore un peu de temps pour réviser les intrigues précédentes et surtout, pour préparer votre popcorn (ou votre tasse de thé façon Bertha Russell).

Ce qui vous attend dans l’épisode 6 : plus de drama, plus de secrets

Préparez-vous à une avalanche de rebondissements, parce que cet épisode s’annonce aussi intense qu’une finale de Love Island. Voici ce qui vous attend :

Bertha continue de pousser Gladys à s’imposer dans le monde , quitte à secouer un peu la hiérarchie bien établie.

continue de pousser à s’imposer dans le , quitte à secouer un peu la bien établie. George , toujours aussi ambitieux, se lance dans une bataille pour installer une ligne ferroviaire à Chicago . Des rails , des deals et des pressions en vue.

, toujours aussi ambitieux, se lance dans une pour installer une à . Des , des et des en vue. Larry , discret mais malin, met le doigt sur un secret qui va conduire Oscar à une confrontation qu’on attendait depuis un moment.

, discret mais malin, met le doigt sur un qui va conduire à une qu’on attendait depuis un moment. Marian commence à douter sérieusement, peut-être à cause de tout ce qu’elle découvre à voix basse dans les salons feutrés .

commence à douter sérieusement, peut-être à cause de tout ce qu’elle à voix basse dans les . Peggy , toujours touchante et droite dans ses bottes , se confie au Dr Kirkland sur un chapitre de son passé qu’on brûle de découvrir.

, toujours touchante et , se confie au sur un de son qu’on brûle de découvrir. Et enfin, Ada a une discussion franche avec Jack qui va probablement secouer un peu ses projets d’avenir.

Un épisode qui promet d’être aussi savoureux qu’un thé chez Mme Russell, mais avec bien plus d’épices. Si vous êtes fans de tensions sociales, de jeux de pouvoir et de dialogues ciselés à la perfection, The Gilded Age vous en servira une bonne louche. Et franchement, on ne dit pas non.