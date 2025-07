Minne débarque sur M6 avec Le Maillon Faible et des projets surprises

Après plus de vingt ans de bons et loyaux services à France Télévisions, Olivier Minne fait ses valises direction M6. L’animateur emblématique de Fort Boyard tourne la page avec émotion et s’apprête à écrire un tout nouveau chapitre sur la Six, avec quelques projets bien croustillants en prime.

Un dernier tour de clé dans les cellules de Fort Boyard

Olivier Minne, c’est LA voix et le visage de Fort Boyard depuis 2003. Autant dire qu’il en a vu passer, des tigres, des candidats flippés dans les prisons, et des épreuves bien corsées. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Après avoir tourné sa toute dernière saison entre mai et juin 2025, l’animateur tire sa révérence avec une pointe de nostalgie.

Il a d’ailleurs confié que certaines épreuves étaient un clin d’œil à l’époque de Patrice Laffont, son illustre prédécesseur qu’il admirait beaucoup. Un petit retour aux sources touchant qui l’a beaucoup inspiré. « C’est un peu comme si la boucle était bouclée. J’ai fait le boulot et maintenant je peux envisager autre chose… », a-t-il lâché, entre deux souvenirs.

Pas de larmes ou presque pendant ce tournage un peu spécial. L’annonce de son départ a été faite juste avant le début. Résultat : une ambiance douce-amère, un brin de joie, beaucoup d’émotions, et une équipe qui lui rend hommage à sa façon. Car oui, après 22 saisons, difficile d’imaginer la clé géante sans la voix grave et souriante d’Olivier.

Une rentrée musclée sur M6 : ça bouge sévère

Mais pas question pour Monsieur Minne de prendre sa retraite télévisuelle. Loin de là. À 58 ans, il arrive avec panache sur M6 dès la rentrée, prêt à secouer la grille des programmes. Au menu : des projets complètement neufs, pensés juste pour lui, et le grand retour du Maillon Faible. Ce jeu culte des années 2000 revient avec une nouvelle version plus moderne mais toujours aussi piquante. Vous savez, celui où « Vous êtes le maillon faible, au revoir » claquait comme un tacle dans Les Cinquante version Nabilla.

Mais ce n’est pas tout. Deux autres concepts viendront compléter le buffet télé de la rentrée :

Quel âge a votre cerceau ? : mystère total sur ce titre barré, mais on adore déjà.

: mystère total sur ce titre barré, mais on adore déjà. Pandore : là aussi, le secret est bien gardé… pour l’instant.

Un véritable terrain de jeu sur mesure selon ses proches. À croire que M6 lui a déroulé le tapis rouge avec des émissions taillées pile pour son style et sa classe légendaire. L’animateur, lui, est ultra motivé : « Je vais me mettre à vivre une autre partie de ma vie professionnelle ailleurs, en étant un élève constant, en continuant à apprendre. » C’est beau, non ?

Une stratégie maline pour M6 qui cherche clairement à booster son antenne en misant sur des visages connus capables de donner un coup de frais à ses soirées télé. Et qui mieux qu’un Olivier Minne tout sourire, pro jusqu’au bout des fiches, pour porter ce renouveau ?

Rendez-vous est donc pris dès septembre pour suivre ce comeback remarqué. Que vous soyez teams Fort Boyard ou nostalgiques du Maillon Faible, préparez le popcorn, Olivier est bel et bien de retour… mais ailleurs.