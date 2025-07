Tamara Marthe enterre Shy’m et prépare son nouveau son

C’est officiel, fini Shy’m, bienvenue Tamara ! La chanteuse de 39 ans tourne une grande page de sa vie en mettant de côté son célèbre pseudonyme pour reprendre son vrai prénom, Tamara. Ce shift, à la fois intime et artistique, en dit long sur la nouvelle direction que prend l’ex-star des années 2010.

Adieu Shy’m, bonjour Tamara

Dans une interview touchante accordée à Télé Loisirs, Tamara Marthe est revenue sur les raisons profondes de ce changement. À ses débuts, se faire appeler Shy’m, c’était plus qu’un choix artistique, c’était une vraie protection. Complexée, peu sûre d’elle, la jeune Tamara de l’époque n’assumait pas totalement son prénom, ni ce qu’elle représentait. Elle a donc créé ce personnage un peu mystique, tendance et urbain pour encaisser la pression du showbiz.

Mais au fil des années, le masque est devenu un peu lourd à porter. Derrière Shy’m, il y avait Tamara qui grandissait, s’affirmait doucement, et qui avait envie d’exister au grand jour, sans filtre. Elle n’avait plus besoin de se cacher derrière un alias.

Une renaissance portée par la maternité et le cinéma

Ce n’est pas un hasard si ce virage s’opère maintenant. Ces dernières années, Tamara a multiplié les expériences en dehors de la chanson, notamment son rôle d’actrice dans la série Profilage. Un personnage fort, sans nom de scène, qui lui a permis d’affirmer qui elle était vraiment, dans un nouveau cadre artistique. Et visiblement, ça passe crème.

Mais s’il y a un événement qui a tout chamboulé dans sa vie, c’est la naissance de son fils, Tahoma, en 2021. Devenir maman l’a poussée à renouer avec elle-même et à transmettre autre chose à son enfant : une authenticité, une vérité personnelle que Shy’m ne reflétait plus. Ce prénom qu’elle refusait avant, elle le célèbre aujourd’hui avec fierté.

Tamara veut maintenant casser les codes, dire stop aux artifices, et vivre en accord avec ce qu’elle est vraiment. Pas question de jouer encore un rôle, même en musique.

Un comeback qui se prépare sérieusement

Mais alors, que nous prépare Tamara côté musique ? Spoiler alert : un retour sur scène avec de nouveaux titres en préparation. Et ce n’est pas juste un petit projet de fond de tiroir. L’artiste veut marquer son grand come-back comme il se doit, avec énergie et sincérité.

Ce nouveau chapitre s’annonce comme une vraie fête. Tamara promet de la musique dansante, des vibes qui donnent le smile, mais avec des textes qui lui ressemblent davantage. Plus question de coller à une image ou à une époque, elle veut être libre d’explorer ce qui la touche vraiment.

Et pour nous, fans de la première heure qui chantions « Et alors ? » en boucle dans les années 2010, c’est une vraie revanche artistique. Comme dans Koh Lanta quand un candidat revient plus fort dans l’arène après une saison difficile, Tamara revient dans l’industrie musicale avec une force tranquille mais déterminée. Une résilience qui pourrait bien l’emmener loin.