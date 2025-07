Jarry se lâche à Montréal : impro totale, frissons, et standing ovation

En pleine tournée au Québec pour le Festival Juste pour Rire, Jarry s’est dévoilé comme rarement. L’humoriste français, bientôt de retour sur nos écrans télé, a confié retrouver à Montréal des sensations oubliées et même des montées d’adrénaline inattendues… Oui, il y a eu un bisou surprise en plein show.

Jarry retrouve ses sensations au Québec

Sur la scène du théâtre Maisonneuve à Montréal, le 19 juillet 2025, Jarry a fait un tabac impressionnant. Standing ovation, public en transe et émotions à gogo : l’humoriste de 46 ans a clairement marqué les esprits avec son spectacle, qu’il joue dans le cadre du mythique Festival Juste pour Rire.

Mais ce n’est pas seulement pour faire rire que Jarry est venu au Canada. Il voulait aussi retrouver une vibe plus authentique. “En France, le public me connaît. Ici, je me remets en danger, comme à mes débuts”, a-t-il confié aux journalistes présents, un brin nostalgique et carrément touché. Et on le sent, ce retour à l’inconnu, ça le booste grave.

Petit point people : Jarry est loin d’être un nouveau dans le festival. Il y a plus de treize ans, il faisait les premières parties d’Élie Semoun et Franck Dubosc avec Jeff Panacloc. Depuis, il revient chaque été comme un rituel. Une sorte de pèlerinage de l’humour version “new vibes only”.

La scène comme shoot quotidien

“Je suis drogué à cette phase d’improvisation avec le public”, balance Jarry, complètement accro aux interactions live. Et quand il dit drogué, on le croit sans peine. Chaque soir, son spectacle contient une vingtaine de minutes totalement improvisées. Pas de texte, pas de filet, juste lui et le public. Et forcément, ça donne des moments magiques.

Comme cette anecdote genre sortie direct d’un épisode de Love Island : pendant son spectacle, un homme noir l’a embrassé sur scène. Réaction de Jarry ? “J’ai eu envie de pleurer. C’est la meilleure réponse au racisme et à l’homophobie”. Frissons garantis.

Il explique d’ailleurs que ce type de moment, aussi inattendu qu’émouvant, est ce qui donne tout son sens à son métier. “Quand c’est fait avec le cœur, ça ne pose jamais problème”. Et on adore cette vibe totalement feel good.

Woke et rebelle, combo inattendu mais stylé

Montréal, ville réputée pour son côté “woke”, pousse Jarry à se réinventer. Mais attention, il garde son naturel de trublion de service. “J’aime la difficulté”, dit-il, en parlant des défis techniques et de la pression du public nord-américain. “J’ai un corps, je bouge. Si tu me dis d’aller à droite, j’irai à gauche.” Un vrai esprit Koh Lanta dans le game du one-man-show.

Cette prise de risque, il la trouve “jouissive”. On comprend mieux pourquoi il tient à improviser autant sur scène. Il cherche à créer une vraie rencontre, un lien sincère avec le public. “Si je ne ressens pas le public, je n’ai rien à lui donner”. Clairement, pour lui, c’est ça le vrai spectacle : du partage à 100 %, sans triche, sans barrière.

Même s’il vit sa meilleure vie au Québec, Jarry ne compte pas rester loin de la France bien longtemps. Il sera bientôt de retour sur TF1, preuve que son cœur est toujours un peu en Hexagone. Mais en attendant, il continue de kiffer chaque instant sur les scènes canadiennes.

Et on sent que cette parenthèse “hors zones de confort” lui fait un bien fou. Comme un reboot perso et artistique. À l’image d’une nouvelle saison de Secret Story, pleine de rebondissements et totalement imprévisible, Jarry s’offre un renouveau qui lui va à merveille.