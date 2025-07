Animateurs trop envahissants ? La réponse cash de Nagui en pleine émission

Nagui a encore frappé ! Le célèbre animateur de N’oublie pas les paroles n’a pas sa langue dans sa poche et l’a prouvé le 9 avril 2024, en balançant en pleine émission sur ses confrères du PAF. Sans viser personne (en apparence), il a fustigé ceux qui, selon lui, coupent sans arrêt la parole à leurs invités. Et forcément, ça a fait tilt chez pas mal de téléspectateurs…

« Je ne supporte pas… » : Nagui balance pendant son émission

C’est au détour d’une conversation dans N’oublie pas les paroles que Nagui a lâché une punchline bien sentie sur certains animateurs. Il a déclaré, clairement agacé, qu’il ne supportait pas ceux qui coupent perpétuellement la parole à leurs invités à la télé. Une remarque qui semble anodine au premier abord, mais qui a vite enflammé les réseaux.

Les internautes n’ont pas mis longtemps à faire le lien avec Christophe Dechavanne. Depuis quelque temps, l’animateur de Quelle Époque est souvent critiqué pour son côté un peu (trop) bavard et ses interventions parfois mal placées sur le plateau. Pas besoin de citer de nom, les observateurs ont bien compris l’allusion. Sur Twitter, plusieurs messages ont fusé, entre soutien à Nagui et défenses de Dechavanne. Ambiance tendue chez les animateurs stars…

Une absence remarquée aux obsèques de Thierry Ardisson

Autre prise de parole marquante du côté de Nagui : son hommage à Thierry Ardisson, décédé en juillet 2025. Absent aux obsèques, organisées le 17 juillet, il a tenu à adresser un message depuis l’émission Intervilles. Il a expliqué qu’il aurait aimé être là avec sa compagne Méline, mais n’avait pas pu s’y rendre.

Cela ne l’a pas empêché de saluer la mémoire de l’homme en noir d’une manière très personnelle. Avec émotion, il a rappelé son amour pour la musique et lui a offert un clin d’œil en évoquant une chanson d’Elvis Presley, un artiste qu’Adisson appréciait particulièrement. Un moment touchant qui a ému les téléspectateurs, bien plus que certains hommages trop formatés vus ailleurs.

Quand Nagui fait le show (à sa manière)

Ce genre de sorties, c’est clairement la marque de fabrique de Nagui. Voilà un présentateur qui ne se contente pas de dérouler son prompteur. Il commente, il réagit et n’a pas peur de sortir les crocs quand un comportement à la télé le dérange. Pas étonnant que son franc-parler divise parfois, mais au moins, il reste fidèle à lui-même. Et ça, franchement, ça passe crème.

Et avec une saison média 2024-2025 déjà bien animée, entre la Star Academy, Secret Story et toutes les émissions à buzz du moment, on peut parier que Nagui risque encore de nous surprendre. En tout cas, cette fois-ci, il n’a pas mâché ses mots.