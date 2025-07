Pierre Richard accusé à tort : il révèle sa vraie passion secrète à 90 ans

À 90 ans, Pierre Richard, notre Grand Blond préféré, revient sur le devant de la scène… malgré lui. Le comédien a été accusé à tort d’avoir signé une pétition contre l’ouverture d’un supermarché à Paris. Il a remis les pendules à l’heure avec humour, prouvant qu’il avait encore de l’énergie à revendre. Et pas que !

Fausse pétition et vraie mise au point

C’est une petite bombe qui a agité Twitter et les médias parisiens : Pierre Richard aurait signé une pétition contre un Carrefour City installé dans le quartier Montorgueil ? Intriguant… et surtout complètement faux. L’acteur a pris la parole le 21 juillet dans une vidéo claire et pétillante pour démentir cette info sortie de nulle part. Non seulement il n’a jamais signé la moindre pétition, mais en plus il a déclaré ne même pas connaître ce magasin.

Alors non, Pierre Richard ne mène pas de combat de quartier contre les supermarchés. Il a même tenu à dénoncer cette désinformation avec sa verve habituelle, histoire de ne pas laisser planer de doutes parmi ses fans fidèles. Parce que oui, même à 90 piges, Pierre veille à son image, et ça passe crème.

Le rire, sa vraie addiction

Si certains carburent au café ou au sport, Pierre Richard, lui, a une autre dope : faire rire. Dans une interview qui date déjà de 2012 mais qui reste totalement d’actualité à ses yeux, l’acteur confiait tout en simplicité : « Faire rire, c’est ma drogue. » On peut difficilement faire plus clair. L’humour, c’est son booster de morale, son remède contre la grisaille, bref, son élixir de bonne humeur.

Et on ne va pas se mentir : quand on le revoit dans Le Grand Blond avec une chaussure noire ou Le Distrait, c’est pépite. Il incarne la comédie à la française comme personne, et on comprend pourquoi il n’a jamais décroché. À tel point qu’il continue encore aujourd’hui à monter sur scène malgré son âge impressionnant. L’envie est plus forte que les années.

Un amoureux de la vigne… et pas pour les selfies champêtres

Mais Pierre Richard ne se limite pas à son métier d’acteur, aussi iconique soit-il. Depuis 1986, il vit une romance en parallèle, un peu plus discrète mais tout aussi sérieuse : celle avec les vignes. C’est dans le Sud, à Gruissan, qu’il a trouvé son havre de paix, un petit joyau baptisé Château Bel Évêque.

Il est tombé sur ce domaine par hasard, a eu un coup de cœur et a décidé de le racheter pour sauvegarder les vignes. Et depuis, il y produit chaque année ses propres cuvées de vin rouge, blanc et rosé, sous le nom plein de caractère « Le démon de l’évêque ». Fun fact : il ne fait pas ça pour la frime, il s’y investit vraiment. Le métier de vigneron n’est pas de tout repos, il le dit lui-même, surtout avec les aléas climatiques.

Entre théâtre, vin et vidéo en mode « coup de gueule calme », Pierre Richard continue de vivre à fond

L’énergie, la passion et le goût du travail bien fait, tout ça vit encore chez ce monument du cinéma français. Et dans un monde où les news vont à mille à l’heure et où les drames s’enchaînent parfois façon Secret Story version 2023, voir Pierre Richard répondre franchement et positivement à ce bad buzz, c’est rafraîchissant.

Pas besoin d’émission trash ou de clashs pour faire le buzz : lui, il reste fidèle à lui-même, drôle et vrai. Comme quoi, on peut afficher 90 bougies sur le gâteau et rester une vraie légende vivante.