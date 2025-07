Kate Middleton : son premier amour n’était pas royal… et ça a piqué

Avant de devenir l’une des femmes les plus surveillées et admirées de la planète, Kate Middleton a connu les mêmes montagnes russes émotionnelles que beaucoup d’entre nous. À 16 ans, bien loin des flashs royaux et des chapeaux à triple voilette, elle vivait son tout premier chagrin d’amour, et on peut dire que ça ne s’oublie pas si vite.

Avant William, il y avait Harry (non, pas celui-là)

Eh oui, bien avant de faire chavirer le cœur du prince William à Saint-Andrews au début des années 2000, la future princesse de Galles avait déjà connu les papillons dans le ventre, façon ado. Cette romance d’été avait pour nom (et prénom) Harry Blakelock, le grand frère canon d’une copine de classe. À l’époque, Kate étudiait au très chic Marlborough College et Harry cochait toutes les cases du crush parfait : sportif, capitaine de l’équipe de rugby, cheveux blonds en bataille et regard clair qui ferait presque oublier les maths de 8h.

Mais la belle idylle ne dure que quelques mois… C’est Harry qui l’a quittée, brisant le cœur de la future duchesse. On est loin du conte de fées royal. Selon Bertrand Deckers, auteur du livre Kate, le jour où…, cette rupture a été un vrai coup dur pour elle, au point qu’elle aurait mis deux ans à s’en remettre. Ambiance musique triste et agenda rempli de « si seulement… ».

À voir Pierre Richard accusé à tort : il révèle sa vraie passion secrète à 90 ans

Un aller simple pour l’Italie… et un aller simple pour la friendzone

Le plus fou ? Pendant son année sabbatique, Kate tente le tout pour le tout. Direction l’Italie dans l’espoir de retrouver Harry et peut-être rallumer l’étincelle (comme dans un épisode de Love Island où un ex revient dans la villa et ça clashe sévère). Sauf que cette tentative romantique tombe à l’eau. Harry ne mord pas à l’hameçon et Kate revient bredouille. Là, on imagine très bien la scène avec un slow triste en fond sonore et la valise à roulettes qui couine dans les rues pavées.

Mais bon, parfois, c’est les échecs qui nous mènent à notre happy end, et ça, Kate allait bientôt le découvrir pour de bon.

Le vrai crush royal arrive à l’université

Car peu de temps après, c’est à Saint-Andrews que tout bascule dans la vie de Kate. Elle y rencontre William, futur roi d’Angleterre, lors de leurs études universitaires. Et cette fois, ce n’est pas une histoire de quelques mois. Leur relation finit par devenir LA romance royale du XXIe siècle, et Kate se retrouve sous les projecteurs, avec une bague à faire pâlir toute la planète (désolée, Meghan).

On connaît la suite : mariage, kids, couronnes, sourires millimétrés et robes qui cassent Internet à chaque sortie. Aujourd’hui, Kate est l’une des stars les plus populaires de la monarchie britannique, un exemple de tenue, de grâce et de sang-froid (même quand Louis fait une grimace pendant le Trooping the Colour).

Et pendant ce temps-là, que devient Harry Blakelock ?

Alors si vous vous demandez ce qu’est devenu cet ex qui a fait pleurer Kate sur le plaid de sa chambre d’ado, rassurez-vous : lui aussi a bien rebondi. Aujourd’hui, Harry Blakelock est vice-président senior dans une grosse boîte d’assurances et marié à une ancienne camarade de lycée. Pas de palais ni de tapis rouge à l’horizon, mais visiblement, lui non plus ne s’en sort pas trop mal.

À voir Animateurs trop envahissants ? La réponse cash de Nagui en pleine émission

En juillet 2025, Kate et William se sont offert un break bien mérité sur l’île grecque de Céphalonie, en famille avec leurs trois enfants George, Charlotte et Louis, ainsi que les parents de Kate. De quoi souffler un bon coup loin du brouhaha royal, et se dire qu’après tout, le passé, c’est le passé… même les histoires de rugby boy au regard craquant.