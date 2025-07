Voulzy revient après l’opération : concerts magiques en vue

À 76 ans, Laurent Voulzy fait un retour tout en douceur sous les projecteurs, après avoir traversé une sérieuse galère de santé. En 2022, le chanteur avait été contraint de mettre le holà sur sa carrière à cause d’une opération lourde. Mais bonne nouvelle : il revient, plus inspiré que jamais.

Une pause forcée pour cause d’arthrose

Les fans de la première heure ont eu chaud. En 2022, Laurent Voulzy a vécu un coup dur. Touché par une arthrose cervicale handicapante, l’artiste a dû subir une opération chirurgicale impliquant des incisions au cou. Le genre d’épreuve qui calme tout le monde. Résultat ? Impossible pour lui de chanter, encore moins de porter sa guitare chérie. Pour un musicien, c’est la tuile.

Heureusement, malgré les douleurs et la convalescence longue durée, Voulzy n’a jamais perdu sa détermination. Il savait qu’il rentrerait en scène un jour ou l’autre. Petit à petit, il s’est remis sur pied, avec comme objectif clair de retrouver son public.

Concerts inédits dans des lieux magiques

Depuis plusieurs années maintenant, Laurent Voulzy a trouvé son kiff en se produisant dans des églises et cathédrales. Pas vraiment la même ambiance qu’au Stade de France, mais c’est justement ce qu’il aime. Pour lui, ces lieux ont quelque chose de mystique et de hors du temps. L’énergie y est différente, presque enveloppante.

Il s’y sent bien, transcendé même. Pendant cinq ans, il a enchaîné les concerts dans ces lieux sacrés, offrant une expérience musicale unique à son public. Et franchement, il faut avouer que l’acoustique d’une cathédrale, c’est quand même autre chose. Genre « Les Nuits Sans Kim Wilde » version céleste.

Un nouvel album en vue : la pépite se prépare

Après cette tournée spirituelle, il s’est offert une petite pause. Mais pas question de buller devant Netflix. Laurent en a profité pour se recentrer sur l’écriture. Et attention, un nouvel album est en gestation. Il n’a pas encore révélé de date ni de titre, mais selon ses proches, ça promet d’envoyer du lourd.

Voulzy reste fidèle à lui-même : discret mais bosseur, passionné et jamais à court d’inspiration. Un comeback façon phoenix, qui prouve une chose : malgré les pépins de santé et le poids des années, la musique coule toujours dans ses veines. C’est un peu notre Claude de Koh Lanta de la chanson française : t’en doutes, mais au final il revient plus fort que jamais.