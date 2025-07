Salut les Terriens , pour de bon : Ardisson inhumé dans le Luberon

Le monde de la télé perd l’une de ses figures les plus emblématiques. Thierry Ardisson s’est éteint le 14 juillet 2025, à 76 ans, des suites d’un cancer du foie. Icône des plateaux et roi de la punchline, il laisse derrière lui sa femme, Audrey Crespo-Mara, et ses trois enfants.

Un dernier adieu entre hommages et émotion

Trois jours après sa disparition, une cérémonie sobre mais chargée d’émotion a été organisée à Paris, le 17 juillet, à l’église Saint-Roch, souvent surnommée « l’église des artistes ». Audrey Crespo-Mara, visiblement bouleversée, a rendu hommage à son mari en des mots simples et puissants, saluant “un homme d’esprit, de provocation et d’amour”.

Les bancs de l’église étaient occupés par de nombreuses personnalités du PAF et du monde littéraire. On a ainsi aperçu Laurent Ruquier, très ému, Marc-Olivier Fogiel ou encore Frédéric Beigbeder sous ses lunettes noires.

Si vous avez grandi avec Tout le monde en parle ou Salut les Terriens, vous savez à quel point ce mec savait appuyer là où ça fait rire… ou grincer des dents. C’était peut-être ça, le secret Ardisson : oser, toujours.

À voir Thierry Ardisson : ses enfants brisent l’image du père parfait

Ménerbes : son coin de paradis pour l’éternité

C’est dans le calme du sud, loin des projecteurs, que Thierry Ardisson a été inhumé le 19 juillet. Direction Ménerbes, ce petit village posé dans le Vaucluse, qu’il considérait comme son havre de paix. Il y possédait une maison depuis plusieurs années, au pied du Luberon. Pas étonnant qu’il ait choisi ce décor tranquille pour son dernier clap.

La cérémonie, ultra discrète, s’est tenue dans le cimetière communal, fermé pour l’occasion au public. Pour éviter les fuites, des agents de sécurité étaient sur place, dont l’ancien garde du corps de Johnny Hallyday (rien que ça !). Pas de discours, pas de caméras, juste un silence pudique et quelques proches rassemblés autour du cercueil.

La tombe, fidèle à l’homme qu’il était, est volontairement sobre. Elle est ornée de fleurs noires et blanches, notamment envoyées par la chaîne Paris Première qui l’avait longtemps accueilli, et d’un bouquet signé du couple présidentiel en personne, Emmanuel et Brigitte Macron. Très stylé.

Un héritage qui traverse les générations

Même s’il reposera désormais loin des studios, Thierry Ardisson laisse une trace indélébile dans le paysage télé. Avec son style inimitable, entre élégance noire et sens de la provocation, il a marqué toute une époque. Certains l’imitaient dans Le Grand Journal, d’autres le citaient dans Les Marseillais, preuve que son aura dépassait les générations.

À voir Adieu à Ardisson : l’émotion brute de Marc Lavoine à Saint-Roch

Et entre nous, que ce soit quand il clashait un invité avec classe ou qu’il formait un duo improbable avec Jeremstar dans Les Terriens du Dimanche (oui, ça a vraiment existé), il nous a toujours fait marrer, ou réfléchir.

C’est sûr, la télé ne sera plus tout à fait la même sans lui. Mais dans les mémoires, son rire grinçant et ses interviews imparables ça, franchement, ça passe crème pour l’éternité.