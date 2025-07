Inoxtag traverse l’Atlantique… et déclenche un clash à l’arrivée

Après l’ascension de l’Everest, on pensait qu’Inoxtag allait se poser deux minutes. Mais non. Le youtubeur a carrément traversé l’Atlantique en voilier, sans moteur, en 11 jours top chrono. Une aventure folle qui a bluffé tout le monde… jusqu’à ce qu’une polémique vienne tout gâcher à l’arrivée.

Une traversée express mais pas sans peur

Entre deux blagues dans ses vidéos, Inoxtag s’est lancé dans un défi bien plus hard que faire des vannes sur Minecraft : traverser l’Atlantique. Et pas version tranquille avec un petit catamaran à moteur, non non, tout à la voile. En 11 jours, il a relié les côtes d’Afrique à la Martinique. Accompagné du navigateur professionnel Guirec Soudée, le créateur a quand même vécu un trip intense, et il ne s’en cache pas.

Lors d’un live post-traversée, il a confié avoir eu des moments d’angoisse totale. « Si tu tombes du bateau, tu as une chance sur deux d’y rester », a-t-il lâché, les yeux encore marqués par le manque de sommeil. De quoi te donner envie de garder tes deux pieds bien au sec. Ce n’était clairement pas une croisière Costa, et il a appris à ses dépens que la mer peut faire peur.

Un accueil tendu en Martinique et une polémique qui clashe sévère

Son arrivée aurait pu être une simple célébration, mais non, ça a vite tourné au drama. Fiers de son exploit, Inoxtag et son équipe ont brandi le drapeau martiniquais à l’arrivée. Et là, c’est le bad buzz qui débarque. Certains internautes, visiblement pas très calés en géo, l’ont accusé de brandir un drapeau indépendantiste, avec parfois quelques commentaires bien crades et racistes à la clé.

Heureusement, le comédien Gwendal Marimoutou est venu à la rescousse, expliquant que c’était juste le drapeau culturel martiniquais. Rien de politique, rien de clash. Juste un hommage au territoire français où Inoxtag a posé le pied après sa traversée de l’enfer marin.

Des critiques sur son rôle vraiment pas chill

Comme souvent sur les réseaux, certains ont voulu minimiser son exploit. En gros, on lui reproche de ne pas avoir fait grand-chose sur le bateau, laissant Guirec Soudée « tout gérer ». Inox, fidèle à lui-même, a répondu cash : « C’est vrai que sur le bateau, je n’ai rien fait, j’ai appris. Mais à la fin, je l’ai aidé à piloter. » Traduction : oui, il a profité de la présence d’un pro pour apprendre, et il l’assume.

Franchement, qui aurait dit « non » à un duo avec un navigateur expérimenté pour une première traversée ? C’est pas une vidéo Koh Lanta IRL, faut pas abuser. D’ailleurs, ça nous rappelle un peu la complicité entre Julie et Léa dans la dernière saison des Cinquante, chacun a son rôle, mais tout le monde avance ensemble.

Et maintenant ? Du lourd arrive

Bonne nouvelle pour ceux qui flippaient qu’Inox parte vivre sur un voilier à vie : pas du tout. S’il continue de repousser ses limites, c’est aussi pour proposer des vidéos toujours plus dingues à ses abonnés.

Il planche actuellement sur ce qu’il décrit comme le plus gros projet de sa chaîne : une vidéo inspirée du jeu The Forest. Spoiler : ça promet

du camping hardcore

des cabanes en bois moches mais solides

et probablement, des galères à la pelle

En parallèle, il prépare un live autour des échecs avec… Victor Wembanyama. Oui, le basketteur géant. Autant dire que le Youtube game va encore trembler.

Bref, polémique ou pas, Inoxtag n’est pas du genre à lâcher l’affaire. Et franchement, ça passe crème.