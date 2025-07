Teddy Riner tacle (gentiment) le prince Albert à Monaco

Teddy Riner n’a pas sa langue dans sa poche, et ce n’est pas le prince Albert de Monaco qui dira le contraire. Un an après les JO de Paris, une déclaration de la légende du judo français lors du Grand Prix de Monaco 2025 refait surface… et autant dire qu’il a lâché une petite bombe royale.

Teddy Riner en visite au sommet à Monaco

Au milieu des stars internationales venues faire coucou à la principauté pour le Grand Prix de Monaco 2025, Teddy Riner a fait une apparition ultra remarquée. Accompagné de sa compagne Luthna Plocus, le judoka a partagé un moment privilégié avec le prince Albert II. On parle quand même du mec qui a plus de titres mondiaux que de doigts, alors forcément ça attire du beau monde, même Naomi Campbell et Dua Lipa étaient dans les parages. Oui, c’était le tapis rouge version F1.

Une punchline royale qui fait encore jaser

Mais ce qui fait le plus parler aujourd’hui, ce n’est pas sa présence, son look ou sa vibe légendaire… c’est ce qu’il a balancé au prince. Le sujet sensible ? Les Jeux Olympiques de Paris, évidemment. On dirait qu’ils l’ont marqué, Teddy :

« C’étaient des beaux Jeux, on ne s’y attendait pas. Je n’ai jamais vu une telle ambiance dans des Jeux Olympiques auparavant. À un moment, je suis allé demander à l’organisation s’ils n’avaient pas mis des haut-parleurs. »

Et là, bim, la phrase cash qui a mis un petit coup de chaleur dans la salle :

« Je sais que vous êtes au Comité Olympique International. Vous êtes un membre d’honneur qui ne bougera jamais. »

Un compliment ? Une petite pique ? Ou juste une vanne bien sentie ? Dans tous les cas, ça a bien claqué, un peu comme une prise de judo bien placée. Entre nous, ça nous rappelle un peu les tensions bien senties dans Les Marseillais, tu sais, quand ça clashe sévère à cause d’une brouille autour d’un shooting.

Du judo au bobsleigh, spoiler : ce n’est pas Paris 2024

La conversation a quand même viré à du cocasse, quand Teddy a évoqué une rumeur surprenante : existerait-il une piste de bobsleigh à Monaco ? Plutôt inattendu vu le climat local. Le prince a vite rectifié le tir en précisant qu’il s’agissait d’une simple piste de poussée située au-dessus de la principauté. On est loin de l’Alpe d’Huez.

The show must go on pour Teddy

Malgré ses 36 balais et un palmarès qui suffirait à remplir le Louvre, Teddy n’en a pas fini avec le tatami. Son prochain objectif ? Direction Los Angeles pour les JO 2028. Et là, il aura 38 ans. Mais croyez-le ou non (bon, connaissant le bonhomme, on le croit sans problème), il veut absolument être de la partie. Encore une occasion de faire trembler le tatami et, qui sait, de sortir une autre phrase bien sentie en coulisses.

Bref, Teddy Riner, c’est pas juste un champion, c’est aussi un showman à sa façon. Et quand il cause, même les princes tendent l’oreille.