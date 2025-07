20h de France 2 : Léa Salamé dit non à 50 000€/mois chez BFMTV

C’est officiel : Léa Salamé prendra les rênes du 20 heures de France 2 à partir de septembre 2025. Après avoir longtemps incarné les grands moments d’info sur le service public, la journaliste succède à Anne-Sophie Lapix, en place depuis 2017. Et autant vous dire que ce virage est tout sauf anodin…

Une nouvelle tête pour incarner le JT phare de France 2

France Télévisions opte pour un sacré coup de fraîcheur en nommant Léa Salamé à la tête de son journal télévisé du soir. Depuis ses débuts sur le service public, la journaliste s’est imposée comme une figure incontournable avec ses interviews politiques percutantes et son franc-parler reconnaissable entre mille. Alors forcément, la voir propulsée au 20 heures, c’est un choix qui coule de source.

Anne-Sophie Lapix, qui assurait la présentation du JT depuis 2017, cédera donc sa place à la rentrée 2025. Avec ce changement, France Télé espère sans doute relancer un journal parfois jugé trop classique. Et soyons honnêtes, la fougue et la répartie de Léa Salamé, on est fans depuis ses punchlines face à Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen. Franchement, ça promet d’envoyer du lourd niveau tension en plateau. Un peu comme un prime de Secret Story où ça clashe sévère – vous voyez le genre.

Un “non” à 50 000 euros par mois

Ce que peu de gens savent, c’est que Léa Salamé aurait pu changer complètement de bord. La journaliste a récemment été approchée par BFMTV qui lui proposait une offre béton pour la rejoindre : 50 000 euros mensuels. Oui oui, vous avez bien lu. Le double (voire plus) de ce qu’elle perçoit actuellement chez France Télévisions. Autant dire que c’était royal.

Mais contre toute attente, elle a décliné. Pas par snobisme, mais parce qu’elle a préféré rester là où son parcours s’est réellement construit. Fidèle à son image, Léa Salamé a préféré la ligne éditoriale du service public, plus sérieuse et engagée, aux talk-shows sensationnalistes proposés par la chaîne info en continu. Et clairement, on respecte ce choix. Parce que dire non à une telle somme, c’est tout sauf anodin. Et c’est aussi la preuve qu’elle ne vend pas ses convictions au plus offrant. Une star, une vraie.

Une figure ancrée dans le service public

Ce choix illustre un vrai positionnement pour Léa Salamé, qui ne cherche pas seulement à faire de la télé, mais à porter une certaine idée du journalisme. Ses émissions politiques, ses duos avec Laurent Ruquier ou encore ses débats sur l’écologie l’ont construite comme une voix forte du paysage audiovisuel français. Elle s’inscrit dans la lignée des femmes journalistes influentes, un peu comme Karine Le Marchand dans le monde très love de L’Amour est dans le pré : forte, engagée mais toujours proche du public.

Son arrivée au JT de 20 heures, c’est donc plus qu’un simple remplacement. C’est un événement fort, symbolique, presque générationnel. Une façon aussi de dire que la télé n’a pas fini de nous surprendre, et que les visages familiers peuvent encore écrire une nouvelle page. Rendez-vous en septembre 2025 pour vivre ce moment en direct. On a hâte, et vous aussi avouez.