Une règle du palais bouleverse le quotidien de Prince George à 12 ans

Le 22 juillet, le prince George a soufflé ses 12 bougies, mais ce qui aurait dû être une fête joyeuse s’est transformé en tournant crucial dans sa vie de futur roi. Désormais, une ancienne règle de la monarchie britannique vient chambouler son quotidien… et ça change tout.

Un anniversaire royal… et une petite boulette en photo

Comme chaque année, Kate Middleton et le prince William ont publié une photo officielle de leur fils ainé pour son anniversaire. Sur le cliché, le jeune George, tiré à quatre épingles et tout sourire, semble serein. Sauf que voilà, les internautes les plus affutés ont vite remarqué un détail absent : pas de crédit photo. Et c’est surprenant, surtout quand on connaît l’amour de Kate pour la photographie. Oups.

Face à cette bourde, le couple princier a rapidement retiré l’image avant de la republier, cette fois avec la mention du photographe : Josh Sinner, un habitué des portraits royaux. Tout est bien qui finit bien, mais avouons-le, on aurait tous aimé éviter ce petit moment gênant sur les réseaux, à la façon d’un secret mal gardé dans Secret Story.

Fin des voyages en famille : une règle qui change tout

Si le petit bug photo a fait gentiment jaser, c’est surtout une règle monarchique sérieuse qui a marqué les 12 ans de George. À partir de maintenant, il n’a plus le droit de voyager avec ses deux parents. Oui, tu as bien lu. Fini les vols Londres-New York en mode tribu.

Cette règle, vieille comme les châteaux anglais, s’explique par une volonté de préserver la dynastie royale.

En clair, si une tragédie devait frapper William et Kate pendant un voyage, George deviendrait automatiquement roi. Pas question donc que les trois maillons principaux soient dans le même avion. Eh oui, la Couronne ne rigole pas avec la continuité du pouvoir, même si ça veut dire séparer un enfant de ses parents le temps d’un vol.

Un impact pas très écolo…

Certains observateurs ont tout de même souligné l’incohérence entre cette tradition et les engagements écolos souvent mis en avant par Charles III ou même William. Bah oui, multiplier les déplacements séparés pour éviter de tous voyager ensemble, niveau empreinte carbone, ça passe moyen. On n’est pas chez Les Marseillais à Dubaï, ici, mais dans la monarchie britannique, où chaque geste est scruté.

Mais pour la famille royale, le protocole a visiblement le dernier mot. Et tant pis si ça fait grincer des dents du côté des défenseurs de l’environnement.

Un héritier discret mais scruté de près

Malgré cette grande étape dans sa vie, George a reçu tout l’amour et l’attention qu’on attend pour un futur roi. Même si le contexte est un peu plus sérieux que d’habitude, il peut toujours compter sur le soutien de ses parents pour traverser ces nouvelles responsabilités.

À 12 ans, le prince entre tout doucement dans la cour des grands… sans mauvais jeu de mots.

Et avec cette transition, son rôle dans la monarchie devient de plus en plus tangible. On a hâte de voir comment évoluera le jeune héritier, qui, à défaut de pouvoir voyager en famille, semble sur le bon chemin pour endosser son devenir royal comme un vrai king.