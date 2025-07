“Je voulais que ça s’arrête” : Léna Guillou raconte sa nuit la plus sombre

Léna Guillou a brisé le silence. Le 22 juillet, l’ex-star de téléréalité révélait sur Instagram avoir tenté de mettre fin à ses jours, submergée par des années de souffrance et de solitude. Un cri du cœur brutal, sincère, qui a secoué la Toile et déclenché une vague d’émotion parmi ses abonnés, révélant une fragilité longtemps tue derrière son image médiatique.

Des années de détresse derrière les sourires

Derrière les photos parfaites et les stories légères, Léna vivait l’enfer. Dans un long message publié en story, l’ex-compagne d’Adil Rami a confié avoir sombré dans une spirale de mal-être, jusqu’à une nuit où elle a tenté d’éteindre ses pensées. « Je voulais que ça s’arrête », a-t-elle avoué, décrivant des insomnies, une fragilité mentale étouffante, et un terrible sentiment de solitude constant.

Elle explique être devenue une pro de la comédie : faire croire que tout allait bien alors qu’elle sombraient lentement. Comme quoi derrière les paillettes de la télé, ce n’est pas toujours un conte de fées.

Acharnement, trahisons et solitude

Léna ne s’est pas contentée de partager son mal-être, elle a aussi pointé du doigt un acharnement quotidien. Pour elle, il y a des gens malveillants qui n’attendent qu’une chose : sa chute. Elle parle clairement de trahisons répétées, d’un manque de soutien évident, et d’une solitude pesante dans les moments les plus difficiles.

Hospitalisée pour se reconstruire, elle souligne qu’elle est souvent la première à aider les autres… alors qu’elle-même se sent abandonnée. C’est un témoignage fiévreux qui touche en plein cœur.

Une situation financière alarmante

Comme si le mental ne suffisait pas, Léna évoque aussi des galères financières. Elle aurait alerté l’administration sur sa situation dramatique, expliquant qu’elle n’arrive plus à suivre et que certaines personnes lui doivent un an de salaire. Malgré cela ? Aucune réponse.

Elle affirme que certains espèrent la voir sombrer, mais elle continue à garder la tête haute, péniblement, mais avec beaucoup de courage. Karma en béton, comme elle dit. Respect.

Un élan de soutien massif sur les réseaux

Depuis son témoignage, sa communauté s’est mobilisée. Des centaines de messages, des mots d’amour et des gestes de solidarité ont envahi ses réseaux sociaux. Comme quoi, il reste de la bonté et de l’humanité même sur des espaces souvent jugés toxiques.

Ce message de Léna est un rappel puissant : même ceux qui semblent aller bien peuvent souffrir profondément. Une prise de parole courageuse et à son image, qui, on l’espère, fera bouger les choses.

Pour la petite anecdote, dans Les Cinquante, Léna avait déjà montré son vrai tempérament, à la fois combattif et sensible. Comme quoi derrière les clashs télévisés, il y a toujours une vraie personne avec une histoire sincère.