17 ans à la tête des Miss : ce que Sylvie Tellier prépare maintenant

Sylvie Tellier n’est pas qu’une couronne bien coiffée et un sourire parfait. Derrière le diadème de Miss France 2001, il y a surtout une femme déterminée, bosseuse et ultra impliquée, qui a su transformer son sacre en tremplin professionnel. Aujourd’hui à 47 ans, elle regarde en arrière avec fierté et se tourne vers l’avenir avec ambition.

De Miss France à businesswoman, il n’y a qu’un pas (ou presque)

Avant de devenir l’emblème glamour de la France en 2001, Sylvie Tellier rêvait d’une carrière juridique. Originaire de Nantes et diplômée de droit, c’est dans un tailleur d’avocate plutôt qu’une robe à traîne qu’elle s’imaginait. Mais comme dans Secret Story, il y a eu un twist : son élection comme Miss Lyon, puis Miss France, change tout.

Et hop, la voilà propulsée dans la lumière, une lumière dont elle ne ressortira jamais vraiment. Elle incarne la Miss moderne, tête bien faite et cœur sur la main.

Une figure incontournable du concours de beauté

Non seulement Sylvie a porté l’écharpe, mais elle s’est imposée comme la boss du concours. En 2005, elle rejoint la société Miss France, aux côtés de Geneviève de Fontenay. Pendant plus de quinze ans, elle forme, guide et chouchoute les Miss fraîchement élues.

De Iris Mittenaere à Diane Leyre, aucune n’a échappé à la tutelle élégante de Sylvie. Elle a modernisé le concours tout en gardant le glamour à la française. Une vraie bout de femme qui envoie du lourd.

2022, l’année du changement

Après tant d’années à la tête de Miss France, Sylvie quitte le navire en août 2022. Elle passe le flambeau à Cindy Fabre. Retraite anticipée ? Pas du tout ! Elle lance Maison Tellier, un concept store digital mêlant mode, créativité et ses coups de cœur.

Mais ce n’est pas tout. Elle s’implique aussi dans Les Bonnes Fées, une association fondée avec d’autres ex-Miss, pour aider les femmes atteintes de cancer. Du strass, mais surtout beaucoup de cœur.

La politique, un jour peut-être

Des rumeurs persistantes suggèrent que Sylvie Tellier pourrait devenir un jour maire de Lyon. Après avoir dirigé Miss France, pourquoi pas une ville ? Elle reste prudente, mais ne ferme pas la porte à la politique.

Elle suit avec intérêt l’actualité politique, mais pour l’instant, ça discute plus chez elle que dans les bureaux officiels. Son parcours reste inspirant : une success story française.

Ce qu’il faut retenir de Sylvie Tellier :

Miss France 2001 aux rêves d’avocate

aux rêves d’avocate 17 ans au cœur de l’organisation Miss France

au cœur de l’organisation Miss France Créatrice de Maison Tellier, un projet mode pépite

de Maison Tellier, un projet mode pépite Membre active des Bonnes Fées, une asso engagée

des Bonnes Fées, une asso engagée Une possible carrière politique en filigrane

Bref, Sylvie c’est un peu la Beyoncé des Miss : elle ne quitte jamais vraiment la scène, elle change juste de costume.