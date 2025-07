Fans d’Hannah Montana : préparez-vous, Miley Cyrus a une surprise en route

Miley Cyrus boucle la boucle ! Deux décennies après avoir enfilé la perruque blonde qui a changé sa vie, la chanteuse iconique a annoncé un projet « très spécial » pour fêter les 20 ans de la série culte Hannah Montana. Et forcément, la nostalgie est au rendez-vous.

Miley prête à renouer avec ses racines Disney

C’était en 2006. Miley Cyrus avait 13 ans, une frange lisse et une vie bien différente. Grâce à Disney Channel, elle incarnait Miley Stewart, une ado ordinaire le jour, popstar mondialement célèbre la nuit sous le nom de Hannah Montana.

Cette double vie fictive a lancé sa carrière en flèche et marqué toute une génération. Avoue-le, toi aussi t’as chanté « Best of Both Worlds » dans ta chambre (avec ou sans brosse à cheveux en guise de micro, on ne juge pas).

Même si elle a ensuite tout fait pour s’émanciper de cette image bien lissée de Disney girl (coucou la période Wrecking Ball), Miley semble aujourd’hui prête à embrasser son passé avec tendresse, et surtout, à partager ça avec ses fans. Dans une interview au magazine People, elle a confié avec émotion : « Je veux faire quelque chose de très spécial pour l’occasion, car c’est le début de tout ce qui est là aujourd’hui. Sans Hannah, je ne serais pas ce que je suis. »

Un projet encore secret… mais déjà mythique

Alors non, Miley ne veut (a priori) pas relancer la série de notre jeunesse ou ressortir la perruque platine du placard (quoi que…). Mais elle prépare un événement marquant pour célébrer ce sacré cap des 20 ans. Et si ça reste encore super mystérieux, une chose est sûre : elle ne compte pas le faire à moitié. D’après elle, il s’agit de quelque chose qui pourrait bien émouvoir (et faire vibrer) tous ceux qui l’ont suivie depuis le début. Genre nous.

Car depuis le temps, Miley n’est plus seulement un personnage Disney, c’est carrément une figure pop, un peu comme quand Jessica des Marseillais revient chaque année et qu’on sait direct que ça va clasher sévère. Sauf que là, c’est nos souvenirs d’enfants qui vont prendre cher.

Encore plus quand Miley ajoute : « C’est fou de penser que j’ai commencé comme ce personnage dont je ne pouvais pas me séparer, et qu’aujourd’hui on la voit avec nostalgie, un souvenir de son enfance. »

La belle histoire continue avec les fans

Ce projet secret, au-delà d’être un kiff pour nos cœurs nostalgiques, c’est surtout une façon pour Miley de faire un gros câlin symbolique à sa communauté. Elle insiste : ce lien qu’elle a noué avec son public à l’époque, il est toujours bien là. « Maintenant, je suis aussi intégrée à la vie des gens que ce personnage », a-t-elle partagé.

Et il n’y a qu’à faire un petit tour sur les réseaux pour voir à quel point l’info a déclenché une avalanche de réactions. Les fans sont en transe, les théories fusent et tout le monde espère un retour, même symbolique, de leur popstar préférée de l’époque. Bref, les 20 ans d’Hannah Montana, c’est pas juste une date. C’est le come-back émotion qu’on n’attendait pas mais qu’on veut grave.