Le nouveau duo star : Inès Vandamme et Antoine Léger s’affichent enfin

Inès Vandamme, reine du parquet dans Danse avec les stars, fait battre bien plus que le rythme depuis qu’elle file le parfait amour avec Antoine Léger, athlète au charisme XXL. Entre moments doux et clichés sportifs qui font fondre Instagram, le duo s’impose comme un power couple glamour et fit.

Inès Vandamme, de Danse avec les stars à star tout court

Rendue célèbre grâce à ses performances endiablées sur le parquet de Danse avec les stars, Inès Vandamme a su hisser la barre bien haut. Saison après saison, elle s’est imposée comme une figure incontournable de l’émission, enchaînant les chorés millimétrées et les prestations pleines de peps à côté des plus grands noms du showbiz.

Mais Inès, ce n’est pas juste des pas chassés et des portés parfaits. Très vite, elle sort de la piste pour explorer d’autres univers. Projet après projet, elle touche à l’animation télé, fait vibrer les réseaux avec ses créations de contenus léchées et inspirantes, et partage aussi ses routines sportives et ses moments de vie qui donnent grave la motivation.

Un cœur qui bat (aussi) pour Antoine Léger

En 2025, Inès dévoile officiellement son chéri : Antoine Léger. Attention les yeux, on est sur du duo de compet’. Lui, handballeur professionnel au physique affûté comme jamais. Elle, danseuse rayonnante ultra-talentueuse.

Spoiler alert : ensemble, c’est pépite.

Leur truc à eux ? Le combo parfait entre complicité sincère et lifestyle inspirant. Quand ils ne s’entraînent pas chacun de leur côté, ils partagent des Instants sport, love, mais surtout… très stylés. Entre une session de gainage et un brunch en amoureux, ils montrent à quel point la passion et la performance peuvent faire bon ménage. Et ils le font avec un naturel qui fait plaisir à voir.

Le 22 juillet 2025, Antoine poste LA photo qui fait exploser les compteurs. On le découvre presque torse nu, en mini brassière de sport, abdos plus nets qu’un filtre Clarendon. La toile s’enflamme direct. Commentaires en pagaille, likes à gogo, et DM probablement au bord de l’implosion.

Les fans saluent illico sa silhouette de dieu grec et son look osef mais ultra sexy. Inès, elle, regarde tout ça depuis les meilleures places possibles : celles du premier rang, en mode « mon mec, mon crush, mon athlète ». Et franchement, qui pourrait la contredire ?

Un couple puissant, complice et ultra stylé

Aujourd’hui, Inès et Antoine, c’est bien plus qu’un couple mignon. C’est une vraie team, à la fois glamour, fit, inspirante et carrément bankable. Ils partagent des valeurs fortes : la discipline, le dépassement de soi, le fun et surtout beaucoup d’authenticité. Leur complicité, que l’on retrouve aussi bien sur TikTok que dans leurs instants volés du quotidien, fait rêver sans exagérer.

Dans un univers people où ça clashe sévère pour un rien, eux respirent la fraîcheur et le good mood. Un peu comme des Marwa et Rayane de Love Island, version training et smoothies protéinés. On adore.