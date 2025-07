Je glande, toi t’as que ça à foutre : Dubosc balance sur X

Il suffit d’un aéroport, d’un peu d’ennui et d’un compte X pour que Franck Dubosc décide de hausser le ton. Ce 23 juillet 2025, le comédien, connu pour ses rôles de goofy lover et ses répliques cultes, a surpris tout le monde en répondant avec pas mal de piquant à des internautes qui le harcelaient gentiment sur ses prises de positions passées. Et on peut dire qu’il n’a pas mâché ses mots.

Un vieux message qui refait surface

Tout est parti d’un tweet un peu daté mais pas oublié. Un internautes, visiblement toujours remonté contre Franck Dubosc, a ressorti une vidéo de 2020 dans laquelle l’acteur évoquait les gestes barrières. Avec un commentaire bien cinglant : “ni oubli ni pardon”. Son accusation ? Franck ne devrait jamais s’exprimer, et il fallait boycotter tout ce qui le concerne. Rien que ça.

Si ce message datait d’octobre 2024, Franck Dubosc n’est pas du genre à laisser passer. Il a donc répliqué fissa en le traitant de « pauvre idiot », histoire de remettre les pendules à l’heure à sa manière. Et là, ça n’a clairement pas plu à tout le monde.

Réponse cash et ambiance tendue

Ni une ni deux, un second internaute a voulu mettre son grain de sel. Il s’est carrément moqué du comédien en lâchant : “Mdr il revient insulter un mec un an après.”

Mais Franck, pas du genre à laisser l’ironie sans réponse, a dégainé une punchline digne d’un prime de Secret Story : il explique que contrairement à ceux qui passent leurs journées sur X, lui ne commente que quand il n’a rien à faire. Genre, là, dans un aéroport, parce qu’il s’ennuie sévère.

Et comme il adore avoir le dernier mot, il a balancé : « Vous, vous n’avez que ça à foutre, nous c’est quand on glande. Là par exemple, je glande dans un aéroport et je te donne un peu d’importance. » Sympa, non ?

Retour sur les polémiques passées

Si cette nouvelle prise de bec ne vient pas de nulle part, c’est parce que Franck traîne encore l’affaire des gilets jaunes comme une casserole. Souvenez-vous, en 2019, il avait pris la parole sur ce mouvement social, puis s’était ravisé en admettant qu’il ne maîtrisait pas vraiment le sujet. Il s’était même qualifié de « clown » qui ferait mieux d’éviter la politique. Un éclair de lucidité salué à l’époque.

Mais pour certains, le comédien aurait enfoncé le clou pendant la pandémie, quand il a évoqué publiquement les gestes barrières. Et la rancune sur X, ça bouge pas, même cinq ans plus tard. C’est un peu comme la rivalité entre les Ch’tis et les Marseillais : ça ne meurt jamais.

Mais pourquoi maintenant ?

Tout ce petit clash s’est réveillé un jour de juillet, dans une salle d’attente d’aéroport, preuve que le hasard fait parfois bien les buzz. Est-ce que Franck Dubosc avait besoin de se défouler ? Peut-être. Ou tout simplement, il avait envie de remettre les choses à leur place entre deux avions et un café hors de prix.

Moralité : même les stars à l’humour tendre peuvent sortir les griffes quand elles en ont marre. Et dans ce cas précis, on dirait que le roi du disco camping est plus rock’n’punch que chill’n’love.