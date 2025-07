Pierre Garnier à bout : les fans craquent après sa dernière prestation

Pierre Garnier fait vibrer la scène française depuis sa victoire à la Star Academy, mais derrière les projecteurs, l’artiste traverse une période bien plus sombre. Fatigué, affaibli et désormais en difficulté côté voix, l’état de santé du chanteur inquiète de plus en plus ses fans. Que se passe-t-il vraiment pour le chouchou du public ?

Un succès fulgurant… mais exténuant

Depuis la fin de la Star Academy 2023, Pierre Garnier enchaîne les records. Son premier album « Chaque seconde » cartonne, porté par des millions de streams et un vrai engouement du public. Entre la tournée Star Academy et sa tournée solo, il est sur tous les fronts. Et comme dans Les Cinquante quand les candidats ne dorment plus et hurlent dans la forêt, on commence à se demander si Pierre ne s’est pas un peu cramé lui aussi.

Les interviews, les déplacements, les concerts et les séances d’enregistrement s’enchaînent à une vitesse de dingue. Pour un jeune talent propulsé dans la lumière du jour au lendemain, ça passe pas toujours crème. Résultat : son corps dit stop.

Une fatigue qui dit tout haut ce que son corps ressent tout bas

Pierre l’a avoué lui-même récemment : il est « cuit ». Dans une interview honnête et touchante, il parle d’une pression mentale constante et d’un corps à bout. Vertiges, problèmes d’oreille, et surtout, perte totale de sa voix à certains moments. Le genre de symptômes qui fait frémir n’importe quel chanteur.

À voir Fan de Star Academy ? Voici comment Vianney va transformer la saison 2025

Déterminé, il a tout de même continué à monter sur scène grâce à une force mentale impressionnante. Sauf que désormais, même cette force semble atteindre ses limites…

Une performance qui fait douter : les fans tirent la sonnette d’alarme

Il y a quelques jours, une vidéo de l’un de ses derniers concerts a semé la panique chez ses fans. On y voit Pierre tenter de chanter une note aiguë habituellement maîtrisée… sans succès. Sa voix craque, et ce qu’on entend n’a rien à voir avec le Pierre qu’on connaît. C’est pas juste un petit raté, c’est clairement la preuve que quelque chose cloche.

Sur les réseaux, les messages d’inquiétude affluent. Certains lancent des appels à ce qu’il prenne une vraie pause, d’autres rappellent qu’il n’a quasiment pas eu un jour off depuis novembre 2023. Plusieurs internautes lancent aussi le débat sur la gestion des jeunes artistes sortis de télécrochets :

doit-on aller aussi vite dans l’enchaînement promo-tournée-album ?

Une pause s’impose ?

Quand la voix part, c’est souvent le signal que le corps dit « stop » pour de bon. Les fans de Pierre Garnier, fidèles depuis le prime de la Star Ac jusqu’à ses derniers shows, ne veulent pas le voir s’effondrer. Leur message est clair : prends soin de toi, on t’attendra.

À voir Départ de Michael Goldman ? La Star Academy clarifie enfin la situation

Dans l’univers impitoyable du showbiz, où le succès va aussi vite que les clashs dans Les Marseillais, la santé reste la vraie priorité. Et il n’y a aucune honte à lever le pied quand on sent que ça ne suit plus.