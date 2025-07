“Whatcha gonna do, brother ?” : adieu à Hulk Hogan, icône des années 90

Triste nouvelle pour les fans de catch et de culture pop : Hulk Hogan, alias Terry Gene Bollea, s’est éteint à l’âge de 71 ans dans sa maison de Clearwater en Floride. Victime d’un arrêt cardiaque, il laisse derrière lui des millions d’adeptes et un héritage aussi musclé que son palmarès.

Le catcheur aux bandeaux jaunes entre dans l’histoire

Difficile d’avoir grandi dans les années 80 ou 90 sans avoir croisé le regard intense et la moustache blond platine de Hulk Hogan. Véritable phénomène planétaire, il a transformé le catch en show XXL, à mi-chemin entre le sport et le spectacle pur. C’est simple : avec lui, le catch est devenu mainstream avant même qu’on utilise ce mot.

Sous son pseudonyme musclé de Hulk Hogan, Terry Bollea a électrisé les foules avec son personnage larger than life, sa voix rocailleuse et ses punchlines à faire frémir n’importe quel ado devant la télé. Dans la vague Hulkamania, rien ou presque ne lui résistait, surtout pas ses adversaires de légende comme André le Géant ou Randy “Macho Man” Savage.

Oui, oui, même les anciens du casting de Les Marseillais connaissent ces noms.

Un palmarès qui fait rêver

Hogan, c’est trois titres de champion du monde et deux entrées au Hall of Fame de la WWE. Il n’a pas seulement fait du catch un divertissement, il en a été l’ambassadeur pop-culture. Avec ses « frères du ring », il a prouvé que le catch ce n’était pas juste des prises spectaculaires, c’était aussi une narration digne d’un feuilleton.

Ses matchs étaient des événements, son entrée sur scène une tradition à part entière. Si à l’époque tu ne criais pas “Whatcha gonna do, brother?” en le voyant débarquer en débardeur déchiré, tu ratais clairement l’ambiance. C’était pépite.

Une santé fragile ces derniers temps

Si Hulk Hogan affichait encore des biceps solides en public, son état de santé inquiétait depuis plusieurs semaines. En mai dernier, il avait subi une opération délicate du cou. Son épouse, Sky Daily, tentait de rassurer tout le monde en affirmant qu’il allait mieux, mais visiblement la situation était plus critique qu’on ne le pensait.

Son décès soudain a surpris tout le monde, y compris ses fans les plus fidèles qui le pensaient presque indestructible. Entre deux buzz sur Love Island, nombreux sont les internautes qui ont tenu à lui rendre hommage en ligne, preuve que même loin du ring, il comptait toujours.

Une star qui ne brillait pas que dans le ring

En dehors des prises et des jumpings éclairs, Hulk Hogan adorait la lumière des projecteurs. On l’a vu au cinéma dans Rocky III, aux côtés de Stallone, mais aussi dans sa propre téléréalité, Hogan Knows Best (gros clin d’œil aux real TV lovers). Une émission à l’américaine, un peu kitsch mais ultra culte, où on découvrait le catcheur en père de famille parfois dépassé.

Mais tout n’était pas tout rose. Sa carrière a aussi été entachée par des polémiques, notamment des propos controversés qui ont abîmé son image. Malgré cela, sa popularité ne s’est jamais vraiment effondrée. Parce qu’avec Hulk, chaque retour sur le devant de la scène, même après un bad buzz, passait crème.

Un dernier hommage à une icône indétrônable

Sa disparition laisse un vide énorme aussi bien dans l’univers du catch que dans celui plus large du divertissement pop. Bien plus qu’un catcheur, Hulk Hogan était un symbole : celui d’une époque où les héros avaient des muscles, partaient en croisade contre les méchants et finissaient toujours par gagner sous les cris du public.

Ce n’est pas seulement une légende du ring qui part, c’est toute une vibe qu’on enterre avec lui. Mais comme dirait le maestro du show : les héros s’en vont, les icônes restent. Hulk Hogan n’est peut-être plus là, mais sa moustache, ses bandanas et son esprit de combat, eux, ne sont pas prêts de quitter nos mémoires.