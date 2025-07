Diane Leyre : “Je me sentais nulle… puis j’ai couru”

Diane Leyre, notre Miss France 2022 préférée, a eu une journée pas franchement folle. Fatiguée, à bout de motivation, elle a pourtant enfilé ses baskets pour aller courir. Résultat ? Un vrai coup de boost qu’elle a partagé en toute sincérité sur Instagram, inspirant au passage toute sa communauté.

Un gros down transformé en petit miracle

Dans une vidéo postée sur ses réseaux, Diane ne cache rien : elle se sentait nulle, inefficace, fatiguée et pas productive. Bref, le combo lose qu’on connaît tous quand rien ne veut passer. Et pourtant, elle a décidé d’aller courir, même si elle n’y croyait pas une seconde. Selon ses mots, elle pensait “ne pas pouvoir faire plus de 2 kilomètres”.

Finalement, elle a bouclé 6 kilomètres en moins de 31 minutes. Et le plus fou dans l’histoire, c’est son état d’esprit à l’arrivée : “Je me suis sentie plus vivante que jamais”. Preuve que parfois, il suffit juste de sortir de chez soi pour que le mental fasse le taf.

Un message qui fait mouche

Diane a profité de ce moment de lucidité (et de transpiration) pour envoyer un message à ses abonnés : bougez, même un tout petit peu, ça peut tout changer. Selon elle, marcher un peu, prendre l’air, ça suffit parfois à remettre la machine en route. Son mantra du jour ? “Tout est dans la tête”. Et franchement, on valide cette vibe.

Ses followers ne s’y sont pas trompés. Les commentaires ont fusé sous sa vidéo, et ça sentait fort le love. On l’a trouvée naturelle, inspirante, sans filtre. Une abonnée a même écrit qu’elle avait mis ses baskets direct après avoir vu la vidéo. C’est pas pépite, ça ?

Diane, toujours au taquet pour faire du bien

Ce n’est pas nouveau, Diane kiffe partager des morceaux de son quotidien avec transparence. Déjà très active depuis son passage au concours Miss France, elle continue de créer une vraie proximité touchante avec sa communauté.

Son témoignage résonne fort, surtout à une époque où la pression du “toujours plus” épuise beaucoup d’entre nous.

Et dans un paysage de téléréalité parfois too much façon Les Cinquante où les coups de drama pleuvent à gogo, ça fait franchement du bien de voir une personnalité publique qui assume ses faiblesses sans chichis. Diane, t’es une queen dans tous les sens du terme.

