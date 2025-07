Photos intimes, chantage, honte : le calvaire de Laure Manaudou

En 2007, Laure Manaudou n’était pas seulement une championne de natation, elle était aussi au centre d’un raz-de-marée médiatique après la diffusion de photos intimes sans son consentement. Aujourd’hui, elle prend la parole, sans filtre, pour raconter cette période sombre et poser des mots sur une douleur longtemps enfouie.

Un scandale qui a éclipsé ses exploits sportifs

Elle aurait pu rester dans l’histoire uniquement grâce à ses records et ses victoires. Mais l’affaire des photos volées a pris le dessus. À seulement 20 ans, alors en couple avec un autre nageur, Laure voit sa vie privée étalée en une, dans les journaux comme dans les discussions de vestiaires. Le tout, sans aucun respect pour son intimité.

Dans une interview accordée à ELLE, Laure revient sur la façon dont cette histoire l’a dépassée. Elle explique que sa célébrité n’était pas seulement liée à ses médailles, mais aussi à tout un faisceau de facteurs qui ont mis une pression énorme sur ses épaules : sa jeunesse, son statut de femme dans un sport peu suivi et ses relations amoureuses scrutées à la loupe. Résultat, elle est devenue une icône bien malgré elle, piégée dans un tourbillon médiatique qui se foutait pas mal de ses performances.

Une violence psychologique passée sous silence

Quand Canal+ diffuse un reportage plus intime sur sa vie, Laure brise un grand silence. Elle n’hésite pas à qualifier la diffusion de ces photos de véritable agression : « Encore une fois, c’est comme si j’avais été violée. On ne m’a pas demandé mon consentement. Je me retrouve à poil devant tout le monde. » Ses mots sont forts parce qu’ils sont vrais. À l’époque, elle continue d’aller au-devant des journalistes, de faire ses compètes, tout en se sentant jugée et humiliée.

La honte n’épargne personne, pas même ses proches. Laure confie qu’elle avait l’impression de faire honte à sa propre famille. Et dans la France de 2007, ça clashait sévère dès qu’une femme assumait trop son corps ou sa vie affective. Imaginez alors quand quelqu’un d’autre se permet de s’en donner à cœur joie, sans demander la moindre autorisation…

Une relation toxique et un engrenage destructeur

L’histoire était déjà glauque, elle devient carrément dérangeante quand on apprend les coulisses. Ces fameuses photos, Laure ne les a pas envoyées par envie ou par jeu. Elle les a envoyées sous la menace. Pas une menace brute ou violente, mais ce bon vieux chantage affectif dont certaines stars de téléréalité ont déjà témoigné dans des interviews (coucou Mélanie Dedigama dans La Villa !).

Elle raconte : « T’envoies une photo, et si tu l’envoies pas je te quitte. » Voilà comment on pousse quelqu’un à franchir une limite qu’il ou elle ne voulait pas dépasser. Résultat, elle se sentait piégée dans une relation toxique où elle pensait devoir rester toute sa vie. Un sentiment de prison émotionnelle qu’elle parvient aujourd’hui à dénoncer avec clarté.

Le regard change enfin

Avec le recul, Laure ne cherche pas à excuser ce qu’elle a subi, mais à l’expliquer, à l’analyser, à reprendre le pouvoir sur cette histoire qu’on lui a volée. Aujourd’hui, les mentalités ont un peu bougé, même si c’est pas encore la révolution. Les internautes et les journalistes lui envoient du soutien, beaucoup de personnes saluent son courage. Parce qu’en osant parler, Laure met les mots sur une réalité trop fréquente.

Et oui, les fuites de nudes, les ruptures humiliantes, les comportements manipulateurs, on les voit aussi dans des émissions comme Les Cinquante, mais une fois les caméras coupées, ce n’est plus du divertissement, c’est la vraie vie. Et c’est souvent beaucoup plus violent.

Ce que Laure révèle aujourd’hui, c’est une leçon de résilience, mais aussi un rappel essentiel : le consentement, c’est pas accessoire, c’est tout.