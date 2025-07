“Je suis féministe… à l’ancienne” : Karine Le Marchand allume Instagram

Karine Le Marchand n’est jamais bien loin d’une petite polémique, et cette fois, c’est en s’exprimant sur le féminisme qu’elle a fait parler d’elle. Dans une story Instagram pleine de spontanéité, l’animatrice a partagé son point de vue sur les féministes « d’aujourd’hui », en revendiquant une vision plus « old school » du mouvement. Forcément, ça a un peu secoué Internet.

Une imprimante en galère et un coup de gueule lancé

Tout est parti d’un moment du quotidien : Karine Le Marchand, comme nous tous, a galéré avec sa nouvelle imprimante. Et dans ce genre de situations où la technologie nous pousse à bout (avouez, vous avez déjà voulu jeter votre Wi-Fi par la fenêtre), elle a eu quelques réflexions pas si anodines.

Elle a partagé son ras-le-bol face à l’idée reçue selon laquelle les femmes n’auraient pas la patience ou la compétence pour s’en sortir seules avec ce genre de choses, balayant ça d’un revers de main très assumé.

« Je suis un peu féministe… mais à l’ancienne ! »

Dans cette même séquence sur Instagram, Karine s’est positionnée très clairement : pour elle, il y a les féministes d’aujourd’hui… et celles « d’avant », auxquelles elle se sent appartenir. « Je suis née en 68, donc je suis un peu féministe…

À voir Un cauchemar : Karine Le Marchand raconte son régime choc

Pas les nouvelles féministes, les anciennes, celles qui avaient des… Vous voyez ! », a-t-elle lancé, dans une phrase qui mélange autodérision et critique à peine voilée.

Derrière cette sortie un brin provocatrice, on sent chez elle une nostalgie d’un certain féminisme plus « traditionnel », moins militant dans la forme, peut-être plus discret mais tout aussi engagé selon elle. Une prise de position qui rappelle un peu certaines phrases bien trempées de Clémence dans Koh Lanta : cash mais toujours avec une part de mystère.

Une animatrice aux convictions affirmées

Ce n’est pas la première fois que Karine Le Marchand divise avec ses choix ou ses propos. Cette année déjà, son émission Une ambition intime avait provoqué plusieurs débats, notamment après ses entretiens avec des figures politiques très discutées comme Gérald Darmanin ou Jordan Bardella. Elle s’était alors défendue en expliquant que son ton bienveillant était volontaire, pour permettre aux invités de se livrer vraiment, tout en assurant mener un vrai travail journalistique avec son équipe.

Avec cette nouvelle sortie, on comprend que Karine suit son propre chemin, sans forcément chercher à coller aux tendances ou au politiquement correct. Et si certains la soutiennent pour sa franchise, d’autres ne manqueront pas de voir dans ses propos une forme de critique mal placée envers les luttes féministes actuelles.

À voir Passé méconnu de Gérald Darmanin : le drame familial révélé chez Karine Le Marchand

Les réactions ne se sont d’ailleurs pas fait attendre sur les réseaux :

Certains internautes saluent son franc-parler et sa fidélité à ses valeurs

et sa fidélité à ses valeurs D’autres pointent une incompréhension du féminisme d’aujourd’hui, qu’ils jugent plus inclusif et nécessaire dans sa forme actuelle

du féminisme d’aujourd’hui, qu’ils jugent dans sa forme actuelle Quelques anonymes et personnalités publiques se sont même déjà exprimées en appelant Karine à ne pas opposer les générations de militantes

Bref, Karine Le Marchand a encore frappé, et même si elle dit ne pas être dans une démarche polémique, elle sait mieux que personne comment lancer un pavé dans la mare.