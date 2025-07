Alice Taglioni dévoile ses lectures secrètes

Alice Taglioni n’est pas seulement une actrice que l’on adore à l’écran, elle est aussi une vraie passionnée de littérature. Invitée au Festival des Mots à Peone-Valberg, la star de Paris-Manhattan a profité d’un moment complice avec le journal Nice Matin pour parler de ses livres préférés, de ses lectures secrètes et de son amour pour l’écriture.

Une actrice qui adore les romans décalés

Quand on parle lecture avec Alice Taglioni, on découvre une facette inattendue. Plutôt que de citer des classiques poussiéreux ou des essais snob, l’actrice confesse adorer les comédies françaises complètement barrées.

Son petit plaisir coupable ? La série des San Antonio qu’elle dévore depuis qu’elle est enfant. Un héritage transmis par son père, et dont elle parle avec tendresse.

Elle explique que ces romans policiers sont à mourir de rire, avec un style unique et un flic français un peu loufoque qu’elle compare à « un James Bond à la française, mais plus drôle ». Même si elle évite d’en parler trop souvent, elle avoue discrètement que ça reste une de ses lectures préférées et qu’elle verrait bien une adaptation ciné de ces bouquins qui, selon elle, pourraient cartonner sur grand écran.

Le monde magique d’Harry Potter dans son cœur

Autre coup de cœur littéraire d’Alice, et là on va direct dans la team nostalgie : Harry Potter. Comme beaucoup de gens de sa génération, elle a été complètement transportée par les aventures du petit sorcier à lunettes.

Elle confie avoir littéralement dévoré les livres et adoré voir ensuite les personnages prendre vie dans les films.

Même si elle précise qu’elle ne classe pas la saga dans la haute littérature, elle reconnaît la richesse de l’univers, les intrigues bien ficelées, et l’imagination débordante de J.K. Rowling. Clairement, pour Alice, Harry Potter, ça passe crème.

Quand la lectrice devient autrice

Mais Alice Taglioni ne se contente pas de lire, elle écrit aussi. En 2023, elle a publié son tout premier roman, Un papa vivant, une fiction touchante qui a rencontré un vrai succès auprès du public et s’est même classée parmi les meilleures ventes.

Preuve que son talent ne se limite pas à réciter des répliques de scénario.

Elle parle de cette nouvelle aventure avec émotion et enthousiasme, visiblement très fière d’avoir franchi le pas. Pour elle, écrire c’est aussi une façon de se raconter autrement, en toute liberté.

Une vie de famille bien remplie avec Laurent Delahousse

Côté perso, Alice Taglioni file le parfait amour depuis plus de dix ans avec le journaliste star du JT, Laurent Delahousse. Ensemble, ils ont deux enfants : Swann, né en 2016, et Lino, arrivé en 2019. Très discrets sur leur vie de famille, ils partagent rarement des tranches de leur intimité sur les réseaux, mais Laurent a récemment fait une belle exception.

Pour l’anniversaire d’Alice, il a posté une photo d’elle avec, en légende, ces quelques mots simples mais efficaces : « Happy Birthday My Love ». Une petite attention qui a fait fondre les fans et qui montre que, même après toutes ces années, leur complicité est toujours intacte. C’est pas du love de téléréalité qui dure deux primes, c’est du solide, du vrai.

En révélant ses coups de cœur littéraires plutôt décalés et ses envies créatives, Alice Taglioni montre qu’on peut aimer les comédies un peu barrées comme les romans jeunesse, tout en étant une actrice épanouie et une écrivaine prometteuse. Et franchement, ça fait plaisir de voir une artiste aussi touchante qu’authentique. Un peu comme Inès Reg dans Danse avec les stars : elle envoie du lourd, tout en restant ultra vraie.