Amandine Petit engagée mais pas pressée : son vrai plan pour devenir maman un jour

Amandine Petit, Miss France 2021 au charme solaire, a fait fondre Instagram ce week-end en annonçant une grande nouvelle : elle s’est fiancée en Corse, au cœur d’un décor digne des plus belles comédies romantiques. Toujours aussi discrète sur sa vie privée, elle a partagé ce moment précieux avec une déclaration touchante : « J’ai dit oui à l’amour de ma vie ».

Un « oui » romantique sous le soleil corse

C’est sur l’île de beauté qu’Amandine a accepté la demande de son mystérieux compagnon. Décor paradisiaque, soleil éclatant, robe blanche au vent… Autant vous dire que les photos diffusées sur son feed Instagram font rêver. Si l’on ne connaît toujours pas le visage – ni même le prénom – de son futur mari, l’émotion était palpable dans sa publication. L’ex-Miss Normandie, qui a souvent gardé sa vie sentimentale bien à l’abri des projecteurs, semble aujourd’hui plus sereine et épanouie que jamais.

Un projet de famille dans un futur encore flou

Interviewée dans le podcast Les Locomotives ce 1er juillet 2025, la jolie blonde de 27 ans s’est laissée aller à quelques confidences plus intimes. Et c’est son désir de maternité qui a touché les auditrices en plein cœur. « J’ai très envie de construire une famille », a-t-elle confié, la voix remplie d’espoir. Inspirée par sa maman avec qui elle partage un lien fort, Amandine rêve de voir à son tour une petite tribu grandir autour d’elle.

À voir Enora Malagré brise le silence : comment elle a fait face aux menaces de Jean-Luc Lahaye

Mais attention, pas de panique, elle ne se lance pas dans l’aventure tout de suite. Si l’envie est bien là, elle avoue ne pas se sentir totalement prête : la faute à un emploi du temps bien chargé, entre voyages, projets pros et vie de couple à construire au jour le jour.

Elle reste quand même super positive, disant qu’elle ne sait pas encore si la nature lui offrira ce bonheur, mais que le cœur y est à 100 %.

Des enfants, oui, mais pas maintenant

Pour le moment, Amandine préfère pouponner à sa façon. Plutôt que des biberons et des couches, elle partage un max de câlins avec ses neveux et nièces. Elle adore passer du temps avec eux, et c’est déjà un vrai terrain d’entraînement pour la future maman qu’elle deviendra peut-être.

Et puis il y a les animaux : la Miss est aussi gaga de ses petites boules de poils. Entre deux shootings ou en tournée, elle adore se retrouver chez elle pour des moments simples, mais qui font chaud au cœur.

En attendant que le timing soit parfait, Amandine estime qu’elle aimerait avoir « deux ou trois enfants », mais clairement pas tout de suite. Le projet est là, bien rangé dans un coin de sa tête, prêt à éclore au bon moment. En mode chill et sans pression.

À voir Problèmes d’argent persistants ? Ce bracelet énergétique pourrait tout changer

Une Miss devenue femme, prête à écrire sa propre histoire

Il y a quatre ans, elle portait la couronne de Miss France. Aujourd’hui, Amandine Petit n’a peut-être plus d’écharpe, mais elle rayonne de mille feux dans sa nouvelle vie. Entre son fiancé, ses rêves de maternité et son équilibre tout doux entre vie médiatique et moments intimes, elle incarne à merveille ce mix qu’on adore : ambitieuse, sensible et vraie.

Pas besoin de buzz ou de clashs pour faire parler d’elle, Amandine joue la carte de la sincérité, et franchement, ça passe crème.