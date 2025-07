Karine Ferri quitte TF1 après 13 ans : voici ses nouveaux projets sur RMC et Chérie 25

Après 13 ans à faire les beaux jours de TF1, Karine Ferri tire sa révérence et quitte la chaîne qui l’a révélée au grand public. Animatrice incontournable pendant plus d’une décennie, son absence dans la grille ces derniers mois annonçait déjà ce virage. Et spoiler alert, la suite s’annonce tout sauf reposante.

Karine Ferri, visage phare de TF1 pendant plus de dix ans

On ne va pas se mentir, Karine Ferri faisait partie du paysage télé français. Dès 2012, elle s’impose auprès du public en co-animant The Voice aux côtés de Nikos Aliagas. Leur duo fonctionne bien et elle enchaîne ensuite les programmes comme Le Grand Bêtisier, les célèbres tirages du Loto, Les Docs du week-end et même Baby Boom. Et comment oublier son passage ultra remarqué sur le parquet de Danse avec les stars ? D’abord candidate, elle devient ensuite co-animatrice du show, tout en gardant sa classe légendaire.

Mais depuis 2022, petit à petit, elle disparaît des radars. On la voit moins, et pour cause : elle annonce vouloir lever le pied sur certaines émissions, notamment la deuxième partie de Danse avec les stars. Sa priorité ? Explorer de nouveaux horizons, tant perso que pro. Bref, plus vraiment présente à l’écran, Karine se concentre sur des projets plus discrets, notamment les tirages du Loto et de l’EuroMillions.

Cap sur un nouveau défi : RMC Story et RMC Découverte

Mais attention, Karine Ferri ne prend pas sa retraite télé hein. Bien au contraire, c’est une nouvelle ère qui s’ouvre pour elle sur les chaînes RMC Story et RMC Découverte. Dès la rentrée, elle fait son grand retour, dans un tout autre univers. Au programme : des émissions familiales feel good (comme on les aime) et des docu engagés qui promettent du lourd.

Et ce n’est pas tout : elle pourrait aussi pointer le bout de son micro sur Chérie 25, chaîne en passe de rejoindre le même groupe que RMC. Rien n’est encore gravé dans le marbre, mais l’idée, c’est de la voir dans des formats qui lui ressemblent : accessibles, humains et sincères. Un gros virage dans sa carrière, mais franchement, on a hâte.

Bye bye TF1 : une page qui se tourne

Forcément, son départ de TF1 fait un petit pincement au cœur. Treize ans de bonne vibe, de prime time et de projets emblématiques, ça ne s’efface pas comme ça. Mais Karine Ferri, c’est pas du genre à stagner. Ce changement, c’est une montée en puissance pour elle, un peu comme une candidate des Cinquante qui passe direct en finale (coucou Romane).

Reste à voir ce que ses nouveaux projets vont donner, mais une chose est sûre : elle reste l’une des personnalités télé les plus adorées, et on ne va pas la lâcher d’un œil.

