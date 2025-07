Offre improbable à son mari handicapé : Julie Andrieu choquée par Danse avec les stars

Julie Andrieu ne s’attendait pas à ça. Si elle s’éloigne doucement des plateaux français pour savourer la dolce vita en Italie, son mari, lui, vient de recevoir une proposition complètement improbable… et un brin lunaire. La prod de Danse avec les stars lui aurait proposé de concourir, alors qu’il est handicapé.

La télé française et Julie, c’est fini (ou presque)

Ce dimanche 27 juillet 2025, Les Carnets de Julie ont fait un petit come-back discret sur France 3 avec un épisode unique intitulé « La cuisine épicée ». Tu l’as raté ? Pas grave, parce que de toute façon ce n’était pas vraiment le grand retour. C’était juste un passage furtif avant que Julie ne revienne à la rentrée… mais sur T18 cette fois. Nouveau format, new vibes, avec une émission spéciale Italie pour mettre à l’honneur ses pépites culturelles et gastronomiques.

Il faut dire que Julie est désormais installée à Rome avec sa petite famille, loin de l’agitation parisienne. Fini les tournages à la chaîne, elle se consacre à sa passion du bien-manger… sous le soleil italien. Un choix de vie qui semble lui aller crème.

Quand la prod de DALS s’emballe (et oublie quelques détails)

Mais alors qu’elle prépare tranquillement son nouveau projet transalpin, une info totalement what the fuck a refait surface. Dans l’émission Chez Jordan, en octobre 2024, Julie Andrieu avait lâché une info croustillante qui est passée (presque) inaperçue : « On a proposé à mon mari de faire Danse avec les stars, ce qui est assez amusant parce qu’il est quand même carrément handicapé, mais pas à moi ».

Oui, tu as bien lu. La production de Danse avec les stars a tenté de convaincre Stéphane Delajoux, son époux, de rejoindre le casting. Sauf que, petit détail non négligeable, il a de lourdes séquelles physiques et marche difficilement…

Le retour d’un Johnny surgit dans l’histoire

Stéphane Delajoux, en plus d’être le mari de Julie, c’est surtout un neurochirurgien connu pour avoir opéré un certain Johnny Hallyday d’une hernie discale. Dans les années 90, il était surnommé “le neuro des stars”. Mais en 1997, sa vie a basculé après une chute de 13 mètres dans un ravin à Val d’Isère.

À l’époque, il pense même être devenu paraplégique. Résultat : plus de sensations au niveau des fessiers et une démarche en mode clopin-clopant. Pas vraiment l’idéal pour se lancer dans des cha-cha endiablés façon Inès Reg sur TF1.

Une proposition aussi absurde que touchante

Ce qui est fou dans cette histoire, c’est que malgré toutes ces contraintes physiques, la prod voulait carrément le recruter pour fouler le parquet. Comme quoi, DALS est prêt à tout pour créer un choc de casting. Julie, elle, est restée un peu interloquée, mais aussi amusée. Et surtout, légèrement vexée de ne jamais avoir été elle-même contactée. Avec une telle élégance et son charme gourmand, elle aurait pourtant tout pour briller au bras de Christophe Licata ou Anthony Colette.

Allez, c’est peut-être mieux comme ça. Pendant que certains transpirent en spandex sur TF1, Julie, elle, sirote un espresso entre deux mozzarella di bufala en préparant sa nouvelle émission. La dolce vita, c’est pépite.