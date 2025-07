Souffrant de cyclothymie, Didier Bourdon révèle le vrai poids du tournage des Trois Frères

Didier Bourdon a balancé une vérité surprise sur le tournage du film culte Les Trois Frères. Si pour nous c’est une vraie pépite de la comédie française, pour lui, ça a été un cauchemar à vivre. Il révèle aujourd’hui avoir traversé un épisode difficile de cyclothymie pendant la production du film et revient sans filtre sur cette période compliquée.

Un succès au goût amer

Quand on pense à Les Trois Frères, on imagine des fous rires, des scènes cultes — genre la fameuse galère avec le test ADN — et un carton au box-office. Pourtant, Didier Bourdon, l’un des visages phares des Inconnus, raconte qu’en coulisses, c’était une toute autre ambiance. Dans une récente interview accordée à Ciné Télé Revue, l’acteur a confié qu’il vivait très mal ce moment à cause d’un trouble cyclothymique, une forme légère de bipolarité qui influence l’humeur en montagnes russes.

Chaque soir après le tournage, il regardait les rushs de la journée… et il détestait tout. Au point de balancer un franc et massif « C’est de la merde ! » en plein visionnage. Une réaction pas franchement inspirée par la qualité du film — qu’on adore, faut le rappeler — mais plutôt par son propre état émotionnel en berne.

À voir Enora Malagré brise le silence : comment elle a fait face aux menaces de Jean-Luc Lahaye

Tout devenait insupportable

Et ce n’était pas juste les images du film qui lui sortaient par les yeux. Didier Bourdon raconte que même la musique qu’il aimait habituellement devenait insupportable. Il prend l’exemple de Sting, un artiste pourtant plutôt chill, mais qui lui était tout simplement “inécoutable” à cette époque. Spoiler : ce n’était pas Sting le problème, c’était lui. Avec du recul, l’acteur reconnaît que c’est sa maladie qui déformait complètement sa perception des choses.

On ne connaît que trop bien ce mood où tout semble claqué alors que c’est juste notre moral qui est K.O. Cette remise en question de ses propres réactions montre que même derrière les grands noms du cinéma, on trouve des humains comme les autres, avec leurs hauts et leurs bas.

Un retour des Inconnus ? C’est pas gagné

Malgré cette période sombre, Didier n’a pas complètement tourné la page des Inconnus. Il reste ouvert à un nouveau projet commun avec ses anciens acolytes Bernard Campan et Pascal Légitimus. Et autant vous dire qu’après les retrouvailles de la Star Ac ou le come-back surprise de Secret Story, on adorerait voir ça.

Mais — plot twist — il se montre très prudent. Car à l’heure d’Instagram, Twitter et TikTok, certaines blagues des Inconnus ne passeraient plus du tout crème. Il admet que beaucoup de leurs anciens sketchs seraient “difficilement acceptables” aujourd’hui. Ça clasherait sévère sur les réseaux, et les vannes seraient censurées, même dans un pays comme la France qui, selon lui, “reste assez libre”.

L’amour du public toujours présent

Mais malgré l’évolution de la société et les débats sur l’humour d’hier et d’aujourd’hui, une chose est restée intacte : le love du public. Didier Bourdon raconte qu’il a été bluffé lors d’une récente apparition sur scène avec les Inconnus. Résultat ? Une standing ovation de dix à quinze minutes non-stop. Une vraie vague d’amour qui prouve que le trio continue de marquer les esprits, et qu’on ne les a pas oubliés.

À voir Problèmes d’argent persistants ? Ce bracelet énergétique pourrait tout changer

Un peu comme quand Paga débarque dans une nouvelle saison des Marseillais et que tout le monde est en mode “ça y est, la team est au complet”. Les Inconnus ont une place à part, et même si leur humour doit évoluer, leur impact lui, reste indélébile.