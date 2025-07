“Des kilos de weed à l’hôtel” : Vianney balance sur son voyage avec Kendji

Un voyage en Jamaïque, une mer turquoise, des sessions musicales face à l’océan… et une odeur tenace de weed dans l’air. Voilà le combo improbable mais véridique qu’ont vécu Vianney et Kendji Girac lors d’un trip tropical aussi inspiré que perché. On vous raconte ce périple haut en couleurs où musique et confidences se sont mêlées.

Un duo en mode chill tropical

Kendji et Vianney, c’est un peu l’alliance du crooner gypsy et de l’artiste sentimental. En partance pour la Jamaïque, les deux potes ne sont visiblement pas partis pour cocher la case “vacances repos”. Entre cocotiers, vibes reggae et studios en bord de plage, la destination était surtout le terrain idéal pour booster leur créativité.

Mais attention, on n’est pas dans un téléfilm M6. Vianney balance cash lors d’une interview : “Il y avait des kilos de weed dans l’hôtel”. Oui oui, “des kilos”. L’artiste n’a pas précisé s’il s’agissait de décoration d’ambiance ou de souvenirs locaux, mais l’atmosphère à la Bob Marley était visiblement bien présente. Une ambiance marquante qui a visiblement touché le chanteur le plus sage de la bande, surpris par la quantité astronomique de cannabis autour d’eux.

L’équipe Kendji au complet

À l’époque, Kendji était venu accompagné de ses cousins, visiblement plutôt festifs. Ajoutez à ça des paysages de rêve et une liberté totale pour créer, et vous obtenez un vrai shoot de bonne humeur. L’ambiance était donc beaucoup plus “famille recomposée sous THC” que “press tour promo-chiante”.

Le duo n’a évidemment pas fait que flâner entre deux cocotiers. Vianney affirme qu’ils ont bossé au studio chaque jour, mais avoue tout de même que les journées se terminaient souvent autour d’un feu, guitare à la main, les pieds dans le sable. Clairement, on est plus près d’un épisode des Marseillais à Tulum que d’une masterclass au conservatoire.

Kendji, un virage perso en pleine lumière

Ce voyage faisait aussi écho à une période de bascule pour Kendji, qui aujourd’hui choisit d’être beaucoup plus transparent avec son public sur ses fragilités. Ces derniers mois, Kendji a fait la Une pour de sombres histoires, notamment celle liée à une blessure par balle qui a secoué la sphère people. Des révélations personnelles ont suivi, notamment sur sa consommation passée de drogues, comme la cocaïne.

Fini le sourire figé et les interviews creuses, Kendji veut dorénavant parler vrai. L’artiste insiste désormais sur un message fort : il ne veut plus cacher qui il est. Exit les faux-semblants, place à l’authenticité. Un peu comme si Enora de Secret Story décidait de tout balancer dans le confessionnal après trois semaines de jeu. Et ses fans semblent plutôt valider cette nouvelle version, plus humaine, plus brute, plus sincère.

Des morceaux à venir plus bruts et perso ?

Avec ce voyage comme élément déclencheur et sa volonté d’ouvrir son cœur, Kendji pourrait bien nous surprendre dans ses prochains titres. Il parle de blessures, de transformation et d’histoires vraies comme de nouvelles couleurs à explorer en musique. On n’est pas à l’abri d’un album introspectif, entre vibe gitane et confession intime au coin du feu.

En tout cas, une chose est sûre : quand Vianney parle de voyage inoubliable, ce n’est pas juste pour les cocotiers. Et si parfois la vie ressemble à un épisode des Cinquante sous trip, c’est peut-être aussi là que naissent les plus belles chansons.