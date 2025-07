À 73 et 58 ans, Liam Neeson et Pamela Anderson vivent un coup de foudre discret

Pamela Anderson et Liam Neeson, ensemble ? Oui oui, vous avez bien lu. La star d’Alerte à Malibu et l’acteur de Taken auraient craqué l’un pour l’autre sur le tournage de The Naked Gun, une comédie d’action prévue pour l’été 2025. Une idylle inattendue mais visiblement sincère, révélée par le très sérieux média PEOPLE.

Une romance née sur un plateau (et pas n’importe lequel)

C’est sur le tournage de The Naked Gun que tout aurait commencé. Entre deux scènes, Pamela Anderson, 58 ans, et Liam Neeson, 73 ans, auraient laissé place à une complicité de plus en plus évidente. Une alchimie qui a sauté aux yeux de l’équipe dès les premiers jours et qui a continué à grandir dans une ambiance bon enfant.

Comme dans Les Cinquante où deux candidats se découvrent au fil des épreuves, les deux stars ont appris à se connaître et à s’apprécier. Résultat : regards échangés, sourires complices et papotages entre deux prises. Un vrai slowburn de plateau, version Hollywood.

Des signaux de plus en plus visibles

Les premières rumeurs ont commencé à circuler quand le duo a été aperçu main dans la main, à la cool, sans se cacher. Puis ils ont fait plusieurs apparitions publiques ensemble, dont une lors de l’avant-première du film à New York. Et détail croustillant : ils étaient accompagnés de leurs enfants respectifs, signe que ça devient sérieux.

Leur passage dans une émission télé a aussi alimenté les bruits de couloir. Leurs petites blagues, leurs regards appuyés et leur attitude ultra détendue ont fait grimper l’indice love dans la salle. Bref, tout le monde a senti qu’il y avait bien plus que de l’amitié dans l’air, même s’ils n’ont pas encore officialisé.

Une relation qui sent le vrai, pas le buzz

Selon une source proche, leur histoire ne serait pas une manœuvre de promo pour le film. Non non, ici, c’est du vrai ressenti. Pamela serait touchée par l’écoute et la gentillesse de Liam, qu’elle juge drôle et naturel. Et Liam, de son côté, serait impressionné par la douceur et le professionnalisme de Pamela.

Pas de drama, pas de clash (désolée les fans de Secret Story version 2007), juste deux personnes qui vibrent sur la même fréquence. Comme quoi, pas besoin de jacuzzi ni de confessionnal pour que ça matche.

Un nouveau chapitre pour Pamela et Liam

Après plusieurs mariages très médiatisés, Pamela semble enfin avoir trouvé un certain équilibre. Elle qui avait un peu tiré un trait sur l’amour, vit visiblement une période plus sereine. Quant à Liam, qui était resté discret depuis la perte de son épouse Natasha Richardson en 2009, il semblerait qu’il ait, lui aussi, retrouvé du baume au cœur.

Un duo qui inspire par son calme et sa sincérité, bien loin des clichés habituels. C’est peut-être ça, le vrai glow-up sentimental à 50+.

Quand l’amour s’invite quand on ne l’attend plus

Cette romance montre que le timing amoureux n’a rien à voir avec l’âge ou les attentes. Ils ne cherchaient pas forcément, et pourtant… boom, le coup de cœur. Comme un retournement de situation digne des Marseillais : un peu improbable, mais tellement mims.

Moralité : l’amour peut débarquer quand on tourne un film, même si on pensait juste venir faire le job. Un classique hollywoodien… version réelle. Pas mal pour un couple qui n’était a priori pas fait pour matcher, et qui aujourd’hui fait fondre tout le monde.