Rumeur sur Katy Perry et Trudeau ? Ce dîner mondain clarifie tout

Quand une popstar internationale et un ancien Premier ministre d’un grand pays se retrouvent à la même table dans un resto chic de Montréal, forcément, ça fait jaser. Et ce dîner partagé entre Katy Perry et Justin Trudeau le 28 juillet 2025 n’a pas échappé aux regards. Amis ou plus si affinités ? Spoiler alert : pas de love story en vue… mais une soirée classe et complice qui a fait tourner les têtes.

Un dîner très VIP dans un resto prisé de Montréal

C’est au restaurant Le Violon, tenu par le chef star Danny Smiles, que Katy Perry et Justin Trudeau se sont retrouvés autour d’un bon repas. Le cadre ? Élégant et cozy, parfait pour une soirée entre amis (ultra célèbres, of course). Danny Smiles a vite confirmé la rumeur : oui, ils étaient là, et non, pas de rendez-vous romantique à déclarer.

Les deux stars paraissaient à l’aise et de très bonne humeur, discutant tranquillement et riant à plusieurs moments. Le chef a insisté sur le côté amical de ce souper, probablement pour calmer les fans un peu trop enthousiastes qui imaginaient déjà une idylle inattendue entre la chanteuse de Firework et l’ex-chef du gouvernement canadien.

Un menu digne des plus fins palais

Ce n’était pas un simple dîner, c’était un véritable festin. À la carte ce soir-là :

Du homard (on commence direct avec du lourd)

(on commence direct avec du lourd) Des gnocchis maison pour un petit clin d’œil italien

pour un petit clin d’œil italien De l’ agneau savoureux à souhait

à souhait Du tartare de bœuf, servi évidemment bien frais

Et le petit twist healthy : aucun dessert pour nos deux convives. Apparemment, Katy et Justin font attention à leur ligne… ou ils ne voulaient pas finir en mode food coma. Quoi qu’il en soit, Justin a réglé l’addition, gentleman jusqu’au bout des doigts.

Souriants, accessibles et très polis

Arrivés vers 19h, le duo de choc a charmé l’équipe du Violon. Gentils, respectueux, et même carrément adorables selon le personnel du resto, ils ont salué toute la brigade en cuisine en partant et ont pris le temps de dire un grand merci. Si toutes les célébrités pouvaient être comme ça, franchement, ça passerait crème.

Deux cœurs à prendre, mais rien de plus

Katy Perry est célibataire depuis peu, sa rupture avec Orlando Bloom ayant été confirmée récemment. Le couple, qui a accueilli une petite fille en 2020, a mis fin à son histoire tout en restant en bons termes. De son côté, Justin Trudeau est séparé de Sophie Grégoire depuis 2023, avec qui il a eu trois enfants.

Donc oui, techniquement, ils sont tous les deux libres. Mais selon le chef et toute la vibe de la soirée, il s’agirait simplement d’une rencontre amicale entre deux personnalités qui s’apprécient. Pas de flirt, juste une belle complicité… un peu comme entre Fanny et Maxime dans Les Cinquante saison 2, tu vois le délire ?

Alors non, pas de nouveau power couple international à l’horizon. Mais une soirée raffinée, chill, et franchement stylée. Et si c’était finalement ça, la vraie définition d’un bon moment partagé ?