Florent Manaudou face à l’ombre de Laure : confidences cash

Depuis ses figures stylées sur le parquet de Danse avec les stars aux coulisses plus sombres de son parcours personnel, Florent Manaudou continue de fasciner. Le nageur tricolore, habitué des podiums olympiques, s’est récemment confié sur une adolescence pleine de complexes, sa santé mentale et l’ombre (pas toujours légère) de sa célèbre sœur Laure.

Une adolescence loin du cliché du sportif bodybuildé

Quand on pense à Florent Manaudou aujourd’hui, on imagine son mètre 99, ses muscles taillés au millimètre et ses records dans les bassins. Pourtant, dans le podcast Sporttalk, le nageur raconte un tout autre début. Il confie avoir eu une puberté très tardive, sans barbe ni biceps saillants pendant que ses copains affichaient déjà une carrure d’adulte.

Difficile de se faire une place dans les vestiaires quand on ressemble encore à un collégien alors que les autres se prennent pour Captain America.

Ce décalage physique a généré pas mal de complexes chez le jeune Florent, qui peinait à s’imaginer rivaliser avec ses coéquipiers. C’est peut-être aussi ce qui l’a poussé à bosser plus dur que les autres pour rattraper son retard, car clairement, ça n’a pas freiné sa motivation. Champion en préparation, mais pas encore dans les formes.

La créatine, son coup de pouce marseillais

Quand Florent débarque à Marseille en 2011, il est entouré d’athlètes de haut niveau, et les conseils fusent. Dans ce nouvel environnement, il décide de prendre de la créatine, une substance autorisée qui aide à la récupération et à la construction musculaire. Un choix assumé, guidé par ses aînés et validé dans le cadre des règles sportives en vigueur.

Il ne s’en cache pas : c’est un moment charnière dans sa progression. Avec un suivi sérieux et une hygiène de vie adaptée, cette décision lui permet petit à petit de forger le corps qu’on lui connaît aujourd’hui. Comme quoi, même les champions ont parfois besoin d’un petit coup de boost pour décoller, et c’est pas interdit de mettre toutes les chances de son côté… tant que ça reste dans les clous !

L’effet Laure Manaudou : entre fierté et pression XXL

Être le petit frère de Laure Manaudou, c’est un sacré cadeau… et aussi un sacré poids. Florent l’a dit avec beaucoup de sincérité : la fierté d’avoir une sœur aussi talentueuse était bien là, mais les comparaisons constantes avaient de quoi fatiguer.

À chaque entraînement, l’ombre de Laure planait sur lui. Certains coaches attendaient de lui qu’il nage les mêmes épreuves qu’elle, ou qu’il suive exactement son chemin. Mais Florent n’a pas copié-collé un modèle existant, il a fini par se frayer sa propre voie dans la natation, en misant sur ses forces à lui, notamment la puissance explosive sur le 50 mètres. Résultat ? Une médaille d’or aux JO 2012 qui a calmé bien des sceptiques.

Quand les paillettes cachent des blessures intérieures

Derrière l’image du sportif ultra-performant se cache aussi un être humain en lutte. Dans le documentaire Santé mentale, briser le tabou diffusé sur M6, Florent a révélé avoir traversé une dépression. Une parole forte, touchante et nécessaire dans un milieu où la vulnérabilité est souvent mise sous silence.

Il partage avec lucidité qu’après une compétition, il lui arrivait de sombrer mentalement dans une grosse chute d’adrénaline et de sens. Entre médailles, attentes du public, et pression de toujours rester au top, la santé mentale est devenue un combat de l’ombre pour Florent.

En parler ouvertement, c’est aussi inspirer toute une génération à prendre soin d’elle-même, même quand ça clashe sévère dans la tête.

Si vous avez regardé la dernière saison de Danse avec les stars, impossible d’avoir loupé le duo Elsa Bois / Florent Manaudou. Les chorégraphies étaient ultra-complices, les regards un brin équivoques et les réseaux sociaux se sont vite emballés sur une possible love story. Spoiler alert : aucun des deux n’a confirmé quoi que ce soit, mais les rumeurs vont bon train et les stories Insta n’arrangent rien. En tout cas, côté alchimie, ça passait crème sur le parquet !