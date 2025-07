Nouvelle polémique pour Patrick Sébastien : comment il répond aux accusations et justifie son spectacle

Patrick Sébastien se retrouve une nouvelle fois dans la tourmente. Lors d’un spectacle au Cap d’Agde, dans un camping naturiste, une séquence gênante a profondément choqué une partie du public. Une spectatrice est montée sur scène pour mimer une fellation, alors que des enfants étaient présents. L’organisation du lieu a immédiatement réagi avec un communiqué d’excuses.

Un show qui dérape au Cap d’Agde

C’est lors d’un de ses fameux concerts festifs que Patrick Sébastien a été au cœur d’un moment plus que gênant. Au Cap d’Agde, célèbre pour ses plages nudistes, l’artiste animait un événement dans un camping naturiste. Jusque-là, rien de surprenant venant du pape des soirées endiablées.

Mais tout a basculé quand une spectatrice très à l’aise est montée sur scène et s’est livrée à une imitation très explicite d’une fellation. Le hic ? Il y avait des familles et des mineurs dans la salle. De quoi refroidir pas mal de vacanciers, certains ayant même quitté le spectacle prématurément. Le camping a présenté ses excuses dans la foulée, précisant que rien n’avait été préparé ou validé à l’avance.

Un coup dur pour l’ex-animateur préféré des Français, déjà très observé à chacune de ses apparitions. Et ce n’est clairement pas l’ambiance « Allumez le feu » version Naturisme Hot Spot qu’il espérait.

Déjà critiqué pour ses prises de parole

Si le nom de Patrick Sébastien revient souvent dans l’actu people, ce n’est pas que pour ses chansons paillardes ou ses déguisements tape-à-l’œil. En mai dernier, il avait fait grand bruit sur CNews. Dans une séquence musclée, il avait critiqué vivement les propos de Mathieu Kassovitz, qui avait qualifié les « Français de souche » de « fins de race ».

Patrick, papa d’enfants de diverses origines, avait jugé ces propos « intolérables », estimant qu’on ne pouvait pas faire ce type de généralisation. Même s’il est plus connu pour ses casseroles que pour ses punchlines politiques, il aime rappeler son attachement à la tolérance. Il avait aussi affiché son soutien à la communauté LGBT, histoire de montrer qu’il est loin d’être fermé d’esprit. Mais dans un contexte aussi tendu, ça clashe dès qu’il monte au créneau.

Victime du “trop-homme-trop-blanc-trop-vieux” ?

Au-delà de ses prestations borderline et de ses coups de gueule télévisés, Patrick Sébastien a un sentiment amer : celui d’avoir été mis à l’écart à cause de ce qu’il représente. Il affirme avoir été repoussé du paysage audiovisuel pour une raison bien précise : il serait, selon lui, « de trop ».

Il répète souvent que ce n’est pas un choix : « Homme, ce n’est pas ma faute, blanc, ce n’est pas ma faute, et plus de 50 ans, ce n’est pas ma faute. » Il veut montrer qu’en valorisant certaines catégories, on finit par en exclure d’autres, comme la sienne. Pas sûr que les jeunes influenceurs valident ce point de vue, mais ses fans de la grande époque sont encore là pour le soutenir.

Une évolution de la société qu’il ne comprend plus

Dans ses dernières interviews, Patrick Sébastien reste droit dans ses bottes. Il défend un message humaniste et se dit fatigué d’être jugé selon son profil démographique. Pour lui, valoriser la diversité ne doit pas exclure ceux qui ne la représentent pas.

Il l’assume : il se sent mis à l’écart d’un monde qui évolue trop vite pour lui. Avec une phrase qui synthétise son état d’esprit : « Je suis un homme, je suis vieux, je suis blanc… Je n’y suis pour rien, je n’ai pas demandé à être comme ça« , et il ne souhaite pas que cela soit perçu comme un handicap.

Dans ce contexte, difficile pour lui de faire son retour en prime time ou de rivaliser avec les nouvelles têtes des réseaux sociaux. À l’heure où la Star Academy relance des carrières, Patrick espère que sa différence soit au moins tolérée.