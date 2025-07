Quel est le secret d’Évelyne Dhéliat pour briller à 77 ans sans prendre sa retraite ?

À 77 ans, Évelyne Dhéliat rayonne toujours sur les écrans de TF1, fidèle au poste pour présenter la météo avec son éternel sourire. Loin de parler de retraite, la star du petit écran suit encore son cœur et sa passion. Et c’est justement ce mélange entre boulot et vie perso qui force l’admiration, prouvant que l’on peut allier carrière et sérénité même après des décennies.

Une passion qui ne faiblit pas, deux fois par jour sur TF1

Quand on voit Évelyne Dhéliat à l’antenne, on a du mal à croire qu’elle présente la météo depuis plus de trente ans. Pour elle, l’âge n’est qu’un chiffre : « Tant que j’ai envie et que vous êtes là, je continue », confiait-elle récemment. Sa complicité avec les téléspectateurs et son énergie communicative lui permettent d’enchaîner les bulletins avec la même fraîcheur.

En interne, à TF1, elle est presque une légende vivante. Elle connaît les studios comme sa poche et la chaîne, elle l’appelle même « sa maison ». Dans un monde télévisuel en constante évolution, Évelyne représente un repère stable et rassurant.

À voir Retraite à l’étranger : comment éviter 19 000 € de redressement fiscal

Un cocon normand loin du tumulte parisien

Si à Paris elle assure côté pro, Évelyne a toujours eu son havre de paix, bien à elle. Son cocon se trouve en Normandie, dans le petit village de Thomer-la-Sôgne, dans l’Eure. Une maison à colombages achetée avec son mari Philippe après la naissance de leur fille Olivia. Ce lieu, c’était bien plus qu’une maison : une vraie bulle d’oxygène.

Les week-ends là-bas, c’était ambiance tartes aux pommes, grandes balades et longues soirées au coin du feu. Rien de bling-bling, juste des moments simples, mais qui font du bien.

Une maison marquée par la vie et les épreuves

Mais derrière cette image douce, la réalité a parfois été dure. En 2010, la maison a été cambriolée, puis ravagée par un incendie. Une grosse claque pour le couple, très attaché à ce lieu. Cette même année, Évelyne a dû affronter un zona, puis un cancer du sein. Des épreuves qui montrent sa force et sa dignité.

Et ce n’est pas fini. En 2014, son mari Philippe a été victime d’un AVC, avant de décéder trois ans plus tard, en 2017. Une perte immense pour Évelyne, qui reste très discrète sur sa vie personnelle, mais dont la souffrance transparaît parfois dans ses interviews. Aujourd’hui, on ne sait pas si elle est toujours propriétaire de cette maison, mais son attachement à la Normandie reste bien présent.

Vers une retraite douce et loin des projecteurs

Si certains se demandent quand Évelyne tirera sa révérence côté météo, la principale concernée ne semble pas pressée. Elle avance à son rythme, avec bienveillance et sans pression. Et si un jour elle décide de se retirer, ce sera sans doute pour retrouver une vie tranquille, loin des caméras.

À voir Évelyne Dhéliat décorée à 77 ans : pourquoi son engagement inspire tant

Comme Amélie Neten qui a tourné la page de la téléréalité pour se recentrer sur sa vie de famille, Évelyne pourrait, elle aussi, choisir un retrait tout en douceur. Sauf qu’en attendant, elle reste la reine de la météo et franchement, elle le fait mieux que personne.