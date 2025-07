Fan de Desperate Housewives ? Ce remake avec Iris Mittenaere va vous surprendre

Iris Mittenaere et Léna Mahfouf nous ont offert un joli condensé d’humour et de glamour avec une vidéo inspirée de l’univers culte de Desperate Housewives. Ce clin d’œil à la célèbre série américaine annonce non seulement un reboot ambitieux mais fait aussi briller l’ex-Miss Univers dans le rôle de Susan, alias Teri Hatcher.

Wisteria Lane, version 2025

Eh oui, les fans de Desperate Housewives ont enfin une (très bonne) raison de ressortir les talons et les drama : un reboot de la série est officiellement en cours. Renommée Wisteria Lane, cette nouvelle version conservera les codes de la série originale, mais sans les héroïnes emblématiques comme Teri Hatcher ou Eva Longoria. À la baguette, on retrouve la scénariste Natalie Chaidez ainsi que Kerry Washington à la production. Rien que ça.

Même si les mythiques « housewives » ne seront pas de la partie, tout laisse à penser que cette version revisitée proposera un univers tout aussi croustillant. Et franchement, si la moindre scène est aussi savoureuse que ce que nous ont teasé nos influenceuses préférées, ça sent la pépite.

Un remake made in Léna Situations

Toujours à l’affût de nouvelles idées pour ses vlogs, Léna Mahfouf (Léna Situations pour les intimes) a dégainé une vidéo en mode parodie de Desperate Housewives. Le décor ? Un jardin bien propret. Les personnages ? Elle-même entourée de ses fidèles Solène, Chloë, Marcus… et bien sûr, Iris Mittenaere. L’ambiance ? Ultra fidèle à la série.

Meilleure idée de génie : pour coller à fond à l’esprit Desperate, Léna a même fait appel à la voix française de Mary Alice, alias Françoise Cadol, pour narrer la vidéo. Vous imaginez ? Même la VF est au rendez-vous. Côté mise en scène, les scènes cultes sont recréées avec style et beaucoup d’autodérision. Bref, ça passe crème.

Iris Mittenaere, perfect Susan version française

Mais le moment qui a vraiment fait tilt chez les fans, c’est Iris Mittenaere grimée en Susan Mayer. L’ex-Miss Univers a volontiers rejoué la scène culte où Teri Hatcher tente de se cacher nue derrière un buisson. Et le public n’a pas tardé à voir des similitudes étonnantes entre les deux femmes. Iris, elle-même, s’en amuse sur Instagram et confie qu’on la compare à Teri Hatcher depuis ses 17 ans. On comprend pourquoi !

Petite info bonus pour les vrais fans : Teri Hatcher en personne a déjà glissé un petit mot à Iris par le passé, la complimentant sur sa beauté et cette ressemblance frappante. Un seal of approval qu’on adore.

Une ambiance très team Les Cinquante, mais version desperate. Et honnêtement, on est là pour ça.

Léna Mahfouf + Iris Mittenaere = alchimie parfaite

Le duo explosif formé par Léna Mahfouf et Iris Mittenaere fonctionne à merveille. Entre humour, glamour et bonne humeur, cette vidéo a clairement conquis leurs communautés. Leur complicité est palpable, et on sent qu’elles ont pris un vrai plaisir à recréer l’univers de Wisteria Lane… à leur sauce.

Pour l’instant, ce n’est qu’un extrait qui a été dévoilé dans le cadre de la promo du vlog d’août de Léna. Mais ça promet, et les fans attendent avec impatience la version complète. Si les autres scènes sont aussi réussies que celle d’Iris en Susan, alors préparez-vous à binge-watcher cette parodie en boucle.