Incendies près de Marseille : comment Sophie Ferjani a surmonté la peur et salué les pompiers

Grosse frayeur dans le Sud pour Sophie Ferjani ! La décoratrice star qu’on adore dans Maison à vendre a vécu les incendies du mois de juillet 2025 en direct depuis chez elle, à deux pas des flammes. Un moment ultra stressant qu’elle raconte avec émotion.

Un brasier à deux pas de chez elle

Le 10 juillet dernier, un immense incendie a ravagé plus de 750 hectares de pinède entre Les Pennes-Mirabeau et le nord de Marseille. Un autre feu s’est déclenché le 17 juillet à Martigues, propageant la panique dans la région. En tout, près de 400 personnes évacuées, 97 blessés et 24 hospitalisations. Heureusement, aucun décès à déplorer, mais certaines familles ont tout perdu.

Parmi les riverains touchés par l’événement, Sophie Ferjani a vu le danger de très, très près. Habitant à proximité des zones sinistrées, elle a partagé son angoisse lors d’un entretien avec Gala. Et on la comprend ! « Les flammes étaient vraiment pas loin de chez moi », confie-t-elle. Elle ajoute qu’elle voyait tout depuis sa maison, et que certains voisins étaient évacués par les fenêtres par les forces de l’ordre. Ambiance Koh Lanta version feu de forêt, sauf que là, c’était du sérieux.

Une admiration immense pour les pompiers

Très secouée, Sophie n’a pas manqué de rendre hommage aux héros du jour : les marins-pompiers de Marseille. « Franchement, je suis en admiration devant eux », dit-elle avec un respect évident. On sent toute sa gratitude quand elle évoque ceux qui sont allés dans les flammes sauver des vies. « Ils risquent leur vie au quotidien. Grâce à eux, je me sens en sécurité. »

Et pour une fois, la télé est restée éteinte chez elle. Pas de drame de téléréalité, pas de clashs à la Love Island. Cette fois, le drame était dans la vraie vie, juste derrière ses fenêtres. Sophie Ferjani, habituellement pleine d’inspiration couleurs et coussins, a tremblé de peur face au spectacle apocalyptique de la nature en feu.

Un souvenir marquant à jamais

Même si elle n’a pas eu à quitter sa maison, Sophie Ferjani garde de cet été 2025 un souvenir qui restera gravé. L’expérience d’avoir été si proche d’un danger aussi intense, de voir son quartier sur le point de basculer, l’a profondément marquée.

Alors que la tendance déco est au retour du bois, la présentatrice, elle, espère qu’il ne fondra plus jamais sous les flammes comme ça. Clairement, elle aurait préféré une chaleur de plateau Star Ac’ plutôt qu’un épisode pareil…