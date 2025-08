Brigitte Macron ciblée : pourquoi Candace Owens continue malgré la plainte pour diffamation

Candace Owens ne lâche rien. Malgré une plainte pour diffamation déposée par Brigitte Macron, la célèbre voix complotiste américaine continue ses attaques. Dernière sortie en date : selon elle, certaines photos de la Première dame seraient en réalité celles de sa fille, Tiphaine Auzière. Ambiance tendue sur les réseaux.

Candace Owens tacle (encore) Brigitte Macron

Candace Owens, habituée aux coups de com’ bien rodés sur le réseau X (anciennement Twitter), a encore frappé. Ce week-end, un internaute commente sa croisade anti-Brigitte en espérant que la plainte la fasse taire. Réponse de l’intéressée ? “C’est Tiphaine sur les photos, pas Brigitte.” Paf. Ambiance dîner de famille, mais version clash digital.

Une plainte costaud qui ne freine rien

Face à cette avalanche d’attaques, Brigitte Macron, épaulée par le président, a dégainé l’artillerie lourde. En juillet 2025, ils déposent une plainte bien solide devant la Cour supérieure du Delaware. 22 chefs d’accusation, ça calme normalement. Mais pas Candace Owens, visiblement. Quelques heures après avoir été officiellement poursuivie, elle publie une vidéo où elle remet une couche niveau attaque. Elle pourrait postuler direct aux Marseillais version tribunal, la prod dirait oui.

Et ce qui choque, c’est son attitude ultra décomplexée. Aucune envie de se calmer ou de reconnaître l’effet destructeur de ses propos. Candace Owens joue la carte du mépris tranquille, sans filtre ni frein. Et ça, c’est un vrai problème quand on pense à l’impact sur l’image d’une femme politique déjà très exposée.

Tiphaine Auzière, au cœur de la tempête

Dans ce tourbillon numérique, Tiphaine Auzière se retrouve malgré elle au centre du drama. Car en essayant de prouver que ce ne sont pas des photos de Brigitte mais bien de sa fille, Owens mêle carrément la vie privée d’une avocate dans l’histoire. Et on le sait : pour les Macrons, famille = sanctuaire. Là, c’est un vrai glissement de terrain.

Et pourtant, Tiphaine n’est pas une star de la téléréalité qui cherche le buzz. Elle apparaît rarement dans les médias, elle bosse sérieusement et reste en retrait. La ramener comme preuve dans un conflit international sur fond de diffamation, c’est plus que limite. Même dans Les Cinquante, le niveau de stratégie n’atteint pas ce degré de malaise.

Ce qu’on sait pour l’instant :

Brigitte et Emmanuel Macron ont ouvert une procédure officielle.

ont ouvert une procédure officielle. Le procès se tiendra au Delaware, aux États-Unis.

au Delaware, aux États-Unis. Owens continue ses attaques malgré les risques judiciaires.

malgré les risques judiciaires. Tiphaine Auzière est utilisée comme “preuve” dans les discours de Candace Owens.

Affaire à suivre… mais clairement pas la meilleure série de l’été.