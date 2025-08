Obispo prêt à quitter la scène ? Ce qui pourrait le faire changer d’avis

Coup de tonnerre pour les fans de variété française : Pascal Obispo pourrait bientôt faire ses adieux à la scène. Lors d’un concert très spécial à Colmar, l’artiste a laissé entendre que cette date pourrait bien être la dernière d’une (très) longue série. Et non, ce n’était pas une blague…

Pascal Obispo dit stop aux tournées sans fin

Mardi 29 juillet, ambiance particulière du côté de Colmar. Sur scène, Pascal Obispo, lunettes noires vissées sur le nez, glisse au micro une info qui laisse la foule sans voix : il pourrait s’agir de son ultime concert de tournée. À 60 ans, le chanteur préféré des années 90 envisage de ranger son micro… du moins provisoirement.

Depuis 1992, Pascal a enchaîné albums, tournées et tubes qui restent en tête (avoue, t’as déjà chanté « Lucie » sous la douche), mais le rythme commence à peser. Chanter les mêmes chansons encore et encore, ça commence à le fatiguer sévère. Il explique qu’il n’a plus vraiment envie de repartir des mois durant sur les routes. Selon ses mots, il est simplement temps de « passer à autre chose ».

Un seizième album avant la retraite ?

Pas question de partir sans laisser un dernier petit bijou derrière lui. L’artiste planche actuellement sur un seizième album, « Héritage », prévu pour l’automne. Un titre ultra signifiant, qui laisse déjà planer une atmosphère de transmission, voire d’adieux.

Deux titres ont été dévoilés pour mettre l’eau à la bouche des fans : « Notre-Dame et la France » et surtout « Appelle-moi Johnny », clin d’œil direct à Johnny Hallyday, avec qui il avait noué une solide complicité musicale. D’ailleurs, entre Zazie, Natasha St-Pier et Johnny, Obispo a collaboré avec la crème de la crème du paysage musical français. Rien que ça.

Se retirer oui, mais pas n’importe comment

Que les fans se rassurent : Pascal n’exclut pas totalement de remonter sur scène. Mais pour qu’il dise oui, il faudra du lourd, du vrai, du neuf. Genre un projet original, avec un vrai concept, un peu comme la nouvelle Star Academy qui revient avec un vent de fraîcheur (on t’avait dit qu’on suivait tout).

Il l’explique lui-même : refaire les mêmes tournées tous les deux ans, c’est plus trop sa came. Il en a fait le tour. En revanche, un challenge artistique un peu fou ? Là, ça passe crème.

Bref, on reste aux aguets : si « Héritage » sonne comme un point final, il pourrait aussi être un point de suspension… Et entre nous, on n’a pas fini d’écouter ses classiques en boucle.

