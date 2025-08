Mort de Sabine Anthony : ce qu’il faut savoir sur la veuve de Richard Anthony et son héritage discret

Sabine Anthony, dernière épouse du chanteur Richard Anthony, s’est éteinte dans la nuit du 29 au 30 juillet à l’hôpital Ambroise Paré de Boulogne-Billancourt. Entourée de ses fils, elle a rendu son dernier souffle après un long combat contre la maladie. Retour sur la vie discrète mais précieuse de cette femme restée dans l’ombre d’un géant de la chanson.

Une vie marquée par l’amour et la discrétion

Sabine Anthony n’était pas une star, mais elle a vécu auprès d’une légende de la chanson française. Compagne fidèle de Richard Anthony jusqu’à sa mort en 2015, Sabine a connu les hauts de la gloire mais aussi les bas, notamment les soucis de santé de l’artiste et un redressement fiscal délicat. Et malgré toutes ces épreuves, elle est restée là, présente, solide, mais toujours discrète. Carrément pépite, cette loyauté qu’on voit rarement, même dans les meilleures saisons de Love Island.

Pendant les années de succès de Richard, Sabine ne courait pas les plateaux télé. Elle préférait la simplicité, loin des strass et des paillettes. Mais ceux qui la connaissaient savaient combien elle était essentielle dans la vie du chanteur des yéyés.

L’après-Richard : une vie de retrait et d’amour familial

Depuis la disparition de son mari en 2015, Sabine s’était faite très discrète. Elle avait choisi de se retirer de la vie publique, et on ne la voyait plus dans les médias. Si elle restait loin des projecteurs, c’est surtout parce que le climat familial était tendu, avec quelques dossiers qui clashe sévère, comme disent les Marseillais.

À voir Obispo prêt à quitter la scène ? Ce qui pourrait le faire changer d’avis

Mais Sabine n’était pas seule. Elle pouvait compter sur ses enfants, avec qui elle gardait un lien fort. Et surtout, elle s’était attachée à une petite boule de poils devenue une vraie star dans sa vie : Voyou, son Yorkshire terrier adoré, qu’elle appelait tendrement « mon quatrième fils ». Franchement, rien de plus mims que cette complicité entre une femme de cœur et son toutou. D’ailleurs, en mai dernier, elle postait une photo avec lui sur Insta, avec la légende “Bonne fête maman”.

Voyou, c’était plus qu’un animal de compagnie, c’était son pilier du quotidien. Il lui apportait amour et réconfort, comme un membre à part entière de la famille.

Des adieux à l’image de sa vie

Les obsèques de Sabine devraient avoir lieu dans l’intimité, comme elle l’aurait voulu. Pas de grands discours ni de caméras, juste ses proches, ses trois fils, et Voyou, silencieux mais fidèle. Elle était déjà apparue digne et touchante aux funérailles de Richard en 2015, à Cabris, dans les Alpes-Maritimes. Ce jour-là, les regards des enfants disaient tout l’amour qu’ils avaient pour elle.

À voir Accusé de violences conjugales, Tobias convoqué par la police : ce qu’on sait de l’affaire

Sabine Anthony laisse derrière elle l’image d’une femme douce, discrète, mais profondément aimante. Une vraie maman courage au cœur tendre, loin du tumulte médiatique mais toujours présente pour ceux qu’elle aimait.

En résumé, elle nous quitte comme elle a vécu : sans faire de bruit, mais en laissant dans le cœur de ses proches et de ceux qui l’ont connue un souvenir rare, vrai et lumineux.