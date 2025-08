Succession Belmondo en crise ? La solution apaisante trouvée par Stella au soleil

Besoin d’une bouffée d’air frais dans les tourments familiaux ? C’est exactement ce que s’offre Stella Belmondo. À 21 ans, la benjamine de Jean-Paul Belmondo s’accorde une pause bien méritée au soleil, entourée de sa nièce Annabelle et de son petit garçon, loin des clashs autour de l’héritage Bebel.

Vacances stylées entre girls (et bébé)

Exit les tensions, Stella a pris la tangente ! Direction farniente haut de gamme avec Annabelle Belmondo, 37 ans, la fille d’un des aînés de Jean-Paul. Pour couronner le mood douceur, le petit Angelo, six mois au compteur, complète ce trio ultra-complice. Si l’on n’a pas la destination précise (un mystère digne de Secret Story), leurs publications Insta nous prouvent que c’est plutôt le grand luxe : piscine stylée, soleil éclatant et tenues chics au rendez-vous.

Sur les clichés partagés, les deux femmes rayonnent et affichent une sérénité contagieuse. Petit moment trop mignon : elles forment un cœur avec leurs bras, grosse dose de love au programme. Un vrai shooting feel-good qui change des plateaux télé et des tribunaux en ébullition.

Tensions héritage : un soap digne des Feux de l’Amour

Pendant que Stella savoure ses moments de calme, la bataille autour de l’héritage de Jean-Paul Belmondo, décédé en 2021, fait toujours rage. D’un côté, Florence et Stella, de l’autre, leur frère Paul qui est accusé de ne pas avoir joué franc jeu en mettant de côté certains biens transmis en douce du vivant du patriarche.

Cette guerre familiale, bien loin d’une épreuve de Koh Lanta, s’annonce psychologiquement costaud. Et on comprend que Stella ait envie d’appuyer sur « pause » quelques instants pour se recentrer sur l’essentiel : sa famille de cœur et non celle des conflits.

Un baby coach trop chou

Point bonus cuteness : Angelo, le petit dernier du clan Belmondo, fait craquer tout le monde. On le voit dans une story Insta en train d’aider timidement sa maman dans une séance de sport, version mini coach perso. Une scène aussi tendre que drôle qui prouve que la relève Belmondo est bien là, entre amour et énergie positive.

Car malgré les dramas, Stella et Annabelle cultivent leur complicité. Et ce genre de lien familial précieux, ça se garde comme une boîte de chocolats dans Les Cinquante : mieux vaut ne pas trop partager avec ceux qui ne jouent pas dans la même team.

