Iris absente de Ninja Warrior : comment Beaugrand a réagi face à ce retrait inattendu

Gros coup de chaud dans le monde de la télé ! Christophe Beaugrand a balancé dans un podcast sur l’absence très remarquée d’Iris Mittenaere au nouveau tournage de Ninja Warrior. Juste trois semaines avant le lancement, l’ex-Miss Univers s’est désistée, laissant la production dans la panade. Ambiance tendue et passage de relais express en coulisses.

« Iris nous a fait faux bond » : la phrase qui pique

Invité du podcast de Maxime Guény, Christophe Beaugrand n’a pas joué la carte de la langue de bois. Très cash, il balance : « Iris Mittenaere nous a fait faux bond à trois semaines du tournage ». Aïe. Autant dire qu’on sent poindre un petit (gros) agacement. Il faut dire que cette absence de dernière minute a causé un beau bazar dans l’équipe de Ninja Warrior. Résultat, la prod a dû revoir tous ses plans et chercher une remplaçante vitesse grand V.

Bienvenue à Anaïs Grangerac, qui est venue sauver les meubles avec son énergie habituelle. Et visiblement, elle a bien assuré : « Heureusement, Anaïs était dispo et ça s’est super bien passé », glisse Beaugrand, sans vraiment cacher que le trio d’animation pourrait évoluer pour de bon. Iris serait-elle en train de se faire gently éjecter du podium ? Affaire à suivre de très près.

Iris Mittenaere, entre regrets et nouveaux projets

Côté Iris, on a expliqué l’absence par des engagements déjà calés depuis longtemps. La star a fait savoir qu’elle regrettait sincèrement de ne pas pouvoir participer. Pourtant, malgré ces excuses, la pilule semble avoir un peu de mal à passer. Et surtout, la star n’a pas vraiment chômé en parallèle…

Car pendant que Ninja Warrior se tournait, Iris lançait un projet plein de pep’s avec la Cool Queen Léna Situations (oui oui, la boss du contenu digital). Les deux ont revisité l’univers culte de Desperate Housewives dans une mini-série imaginée pour Gala. Avec la voix française originale de Mary Alice au casting vocal, svp ! Et honnêtement, c’est pépite. En robes de housewives lookées et talons à crampons, Iris joue le rôle à fond et n’a rien à envier à Bree Van de Kamp.

Entre amour, chill et ambition

Et côté love story, tout roule pour Iris. La jolie brune vit toujours un conte de fées 2.0 avec Antoine Dupont, notre chouchou du rugby français. Cet été, ils se sont offert une escapade romantique dans le sud, accompagnés de leur chien et de leur gang d’amis proches. Soleil, love et chill à gogo. Malgré leurs agendas de ministres, les deux stars semblent bien accrochées.

Avec tous ces projets, entre télé, digital et love life bien rythmée, Iris Mittenaere continue de briller… mais parfois, ça clashe sévère quand les priorités changent. En même temps, on n’est pas dans Secret Story, mais presque.