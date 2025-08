Perte de contrôle chez Caroline Margeridon ? Sa méthode inédite pour ne jamais perdre d’argent

Caroline Margeridon, la star flamboyante d’Affaire Conclue sur France 2, a fait une révélation qui a de quoi faire tourner les têtes. Lors d’une interview pour Télé-Loisirs, elle a confié avoir dépensé pas moins de 39 000 euros pour une sculpture en bronze, rien que ça. Et ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres.

Des achats à la pelle… et pas des moindres

Sur le plateau d’Affaire Conclue, Caroline ne fait pas semblant. Elle enchaîne les achats à raison de 4 à 5 objets par jour de tournage. Et pour elle, pas question de les garder pour son salon : elle revend absolument tout. Oui oui, même les objets les plus chelous. D’ailleurs, elle raconte avoir acheté un camion de pompiers (rien que ça) dans l’idée de le transformer… en jacuzzi. Rien ne l’arrête. Son palmarès d’objets WTF inclut aussi un avion et une DeLorean, pour ceux qui voudraient jouer les Doc dans Retour vers le futur.

Et contrairement à ce qu’on pourrait penser, elle ne flambe pas pour le plaisir. Tous ses investissements sont étudiés : « Je n’ai jamais perdu d’argent », affirme-t-elle. Pour elle, chaque objet, aussi improbable soit-il, cache un potentiel de revente. C’est pas juste de la déco, c’est du business pur et dur.

Un programme qui cartonne et une saison 9 qui promet

La rentrée s’annonce bien chargée pour Caroline et toute la bande d’Affaire Conclue. La saison 9 arrive avec plein d’épisodes inédits déjà dans les tuyaux. Sur Insta, la reine des enchères a partagé une photo de l’équipe avec la légende : « Dernier jour de tournage demain, et après, grosse fête ! » Autant dire que l’ambiance est au top.

À la manière d’une Ambre dans les Cinquante qui ne lâche rien en compétition, Caroline est toujours à fond. Elle n’est pas là pour faire joli à la télé mais pour vivre sa passion à fond. « On ne fait pas Affaire Conclue pour faire de la télé, on est de vrais marchands« , insiste-t-elle. Cette phrase, c’est un peu sa devise.

L’art de la négo, version Margeridon

Ce qui compte vraiment dans Affaire Conclue, ce n’est pas juste la valeur de l’objet, mais le jeu des acheteurs. Caroline le dit elle-même : « S’il n’y a pas d’acheteurs dans une salle, votre objet ne vaudra rien. S’il y a un acheteur, il vaudra le prix de l’estimation. S’il y a cinq dingos comme nous, on peut faire n’importe quoi. » En clair, c’est un business de flair, de feeling et de coups de cœur. Quand ça clashe sévère entre acheteurs pour un objet, les prix décollent à la vitesse d’un prime de Star Academy (et les enchères aussi).

En bref, Caroline Margeridon continue de prouver que dans Affaire Conclue, c’est pas juste du blabla : c’est de la vraie négo, avec des objets fous et une énergie qu’on adore.