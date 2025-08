Camille Cottin a tenté de séduire Harry : ce qui s’est vraiment passé à Londres

Alors que Meghan Markle s’apprête à souffler ses 44 bougies dans sa villa de Montecito le 4 août prochain, une info complètement déjantée refait surface concernant le prince Harry. Spoiler : une actrice française ultra culte aurait tenté de le séduire, et franchement, c’est digne d’un sketch de « Connasse ». Devinez qui ? Eh oui, Camille Cottin herself.

Quand Camille Cottin voulait devenir princesse pour de vrai

C’est en 2015 que tout a commencé. À l’époque, Camille Cottin cartonne avec son rôle de Parisienne grinçante dans « Connasse » sur Canal+, et surtout avec son film « Connasse, princesse des cœurs ». Le pitch ? Une nana qui cherche à épouser un prince pour changer de vie. Et le plus fou, c’est que dans la vraie vie, Camille aurait tenté sa chance pour de bon auprès du prince Harry. Oui oui, tu as bien lu.

Encouragée par un autre fan number one de la royauté, le très britannique Stéphane Bern, Camille Cottin se serait lancée dans une opé séduction totalement insolite. Persuadée qu’elle pouvait viser plus haut que les quais du métro parisien, elle fonce à Londres pour s’attaquer… à rien de moins que le cadet de Charles III. Ambitieuse, la meuf.

Quand elle se fait passer pour une comtesse

La meilleure ? Camille ne débarque pas en touriste. Pour approcher le prince, elle se fait passer pour « the comtesse of Paris intra-muros » (rien que ça), histoire d’être invitée aux événements mondains et ultra VIP de la monarchie. Elle tente l’impossible : croiser la route de Harry.

Apparemment super déterminée, elle va même jusqu’à se poster devant les grilles du palais de Kensington, où vivait le prince à l’époque. Et là, c’est la scène de film : elle crie son prénom, le hèle en mode mégaphone vivant, comme si c’était un concert des One Direction. Pas sûr qu’il ait entendu, mais bon, l’effort y est.

Fin de l’épopée royale en mode coup de filet

Sauf que l’histoire prend une tournure un peu moins fun. Vraiment à fond dans son plan, Camille essaie carrément de franchir les portes du palais (oui, comme dans une série Netflix mais version très réelle). La sécurité, pas très fan des intrusions romantiques, appelle la police. Résultat : Camille se fait arrêter de manière plutôt musclée.

Selon la réalisatrice Noémie Saglio, qui était aux premières loges de cette love story avortée, Camille aurait écopé d’une interdiction formelle de s’approcher d’un quelconque lieu lié à la famille royale à Londres. T’imagines, ne plus pouvoir mettre les pieds à Buckingham ou même passer devant un pub avec un portrait d’Elizabeth II ? La cata pour une fan du royaume.

Camille Cottin, toujours dans notre cœur

Même si cette anecdote remonte à plusieurs années, elle refait surface pile au moment où Meghan prépare son anniversaire et que la famille royale fait encore la une côté Scandales & Cie. Reste à savoir si Harry et Meghan sont au courant de cet épisode complètement barré ou s’ils l’ont classé dans les trucs « trop chelous pour être vrais ».

En attendant, on applaudit quand même le culot : c’était un plan un peu dingue mais ultra condition « pépite ». Et franchement, dans le genre téléréalité IRL, ça aurait pu faire un carton. Genre « Love Island: Palais édition ».