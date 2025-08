Doutes à son arrivée sur TF1 ? Isabelle Ithurburu révèle comment elle s’est imposée avec émotion

Isabelle Ithurburu l’a joué perso, et franchement, on adore. L’animatrice a proposé à TF1 de relancer l’émission culte Stars à domicile, et la chaîne a dit banco. Une initiative pleine de sincérité et de passion, qui marque un vrai tournant dans sa carrière déjà bien remplie. Petit retour sur ce pari audacieux.

Ses débuts sur TF1 n’ont pas été un long fleuve tranquille

Quand Isabelle Ithurburu débarque chez TF1, rien n’est tout rose bonbon. Même si la chaîne lui fait de l’œil depuis un moment, elle décline plusieurs offres. Et pas parce qu’elle boude les paillettes de la Une, hein. Simplement, elle ne s’y retrouvait pas. Elle hésitait, en mode “est-ce que je suis vraiment faite pour le divertissement ?”.

Ses années à Canal+ et sur Canal Rugby Club l’ont forgée dans le journalisme sportif, là où les émotions sont brutes, pas mises en scène. Du coup, quand elle reçoit des propositions qui manquent un peu d’âme selon elle, elle passe son tour. Elle avait besoin d’un projet qui lui parle pour de vrai, pas juste pour cocher une case dans sa carrière.

C’est sur 50′ Inside que tout s’éclaire

Isabelle sent un déclic pendant les tournages de 50′ Inside. Ce ne sont pas les strass et les potins people qui l’emballent le plus, mais les portraits poignants, les parcours touchants. Elle, ce qu’elle aime, c’est raconter des histoires humaines. BIM, révélation. Elle comprend qu’elle peut marier émotion et télé grand public.

Plutôt que d’attendre qu’on lui propose enfin le projet parfait, elle prend les devants. Elle ressort du placard une émission qui a bercé sa jeunesse et qui sent bon les années 2000 : Stars à domicile. Et là, TF1 craque complètement pour son idée. Franchement, on adore les come-backs vintage en ce moment. Et vu le carton de la Star Academy version 2023, on comprend qu’ils veulent rejouer la carte de la nostalgie réussie.

Un format repensé, plus proche de l’humain

Isabelle ne veut pas d’une simple recopie de l’ancienne émission. Pas question de coller des fans surexcités sur un plateau avec une star qui déboule en chantant. Ce qu’elle veut, c’est un format “à la cool”, plus proche, plus vrai. L’idée, c’est de surprendre des anonymes en caméra cachée, mais en allant chez eux, dans leur décor quotidien. On est presque sur du docu, mais version feel-good.

Ce retour de Stars à domicile, elle le pense comme un vrai road trip humain : depuis mai 2025, elle sillonne la France pour enregistrer ces rencontres. Elle veut du suspense, de l’émotion, du vrai de vrai. Fini les paillettes en plastique : ici, c’est la surprise qui fait fondre les cœurs. Et spoiler alert, les fans vont pleurer devant leur écran.

Il reste encore un tiers des tournages à boucler. En septembre, hop, la team reprend la route pour capturer d’autres moments 100 % frissons. Franchement, si un candidat de Secret Story pouvait débarquer déguisé en star, on atteindrait le level ultime de la surprise.

Un clin d’œil touchant à Flavie Flament

Derrière ce reboot hyper attendu, Isabelle n’oublie pas celle qui a marqué l’original : Flavie Flament. Grande prêtresse de l’émotion télé des années 2000, elle avait su trouver le bon ton, entre bienveillance et suspense. Isabelle envisage même de lui écrire quelques mots pour lui dire merci et lui demander peut-être… son approbation ?

Ce respect pour le passé tout en avançant vers une télé contemporaine, c’est justement ce qui rend cette relance aussi intéressante. Isabelle Ithurburu, avec son ton sincère et sa vision bien à elle, est en train de redessiner les contours de ce qu’un programme émouvant peut être en 2025. Un peu à l’image de Love Island qui vient de revoir tout son casting pour doper l’authenticité, Stars à domicile version 2.0 semble bien partie pour nous replonger dans un océan de vibes positives… sans clichés.